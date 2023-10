Gloria Trevi presenta 'Inocente'

Gloria Trevi afirma que el bien siempre gana con el estreno de su enérgico tema “Inocente”.

Trevi creó “Inocente” junto a los productores Eduardo Bladinieres y Gilberto Elguezaba, pensando en que sería interpretada por una pareja joven, sin embargo por azares del destino no pudo ser y fue adaptada para la regiomontana. “La canción era para uno de mis hijos pero como cada uno tiene sus propios proyectos nunca se pudo concretar. Al final creo que todo pasa por una razón y este tema me tocaba cantarlo a mí. Además, el título del tema me encanta por todo lo que se dice de mí y representa todo lo que he estado viviendo”, expresó Trevi. “Aunque el título de la canción identifica una de las épocas más difíciles de mi vida, el significado de la letra es otro: se basa en cuando conoces a una persona y tus amistades te dicen que es peligroso, pero sigues ahí ya que a veces nos gusta el peligro”, agregó.

Filmado en la ciudad de Miami, Florida, bajo la dirección de Pablo Croce, el video musical muestra la lucha interna entre el bien (ángeles) y el mal (demonios) que atraviesa Trevi a lo largo del video. La trama comienza con Gloria Trevi caminando por un callejón citadino en la madrugada, en donde se detiene y comienza a reflexionar sobre un hombre peligroso que la está atrayendo hacia él. En ese momento, comienza su lucha interna entre ángeles y demonios quienes la seducen para atraerla a la luz o a la sombra, tensión que aumenta mientras ella lucha con su decisión. Sin lugar a dudas, este concepto sigue la línea de la canción en donde una persona inocente se enfrenta al peligro con la esperanza de que todo estará bien, y así fue: “el bien siempre gana”, como expresó Trevi. Por otra parte, un elemento que se destaca en el video musical es, sin lugar a dudas, el vestuario magistral que utilizó Trevi. El vestuario fue creado por la pareja de diseñadores Philip y David Blonde, “The Blonds”. El video oficial estará disponible en plataformas digitales a partir del viernes, 20 de octubre a las 9pm ET / 7:00pm MX.