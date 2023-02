Gianluca Vacchi dedicó conmovedora carta y video a su madre fallecida

El empresario italiano confesó estar devastado por esta dolorosa perdida.

A través de sus redes sociales, el italiano de 55 años se sinceró y confesó estar "devastado" tras la perdida de su progenitora, así lo expresó en el texto que acompaño el emotivo video en honor a su madre.

"Hace unos días mi querida madre nos dejó. Las innumerables dificultades y sufrimientos experimentados en estos largos años crean una sensación de gran devastación para mí, y el dolor por esta pérdida supera definitivamente la conciencia de la naturalidad de los acontecimientos y el ciclo de la vida. Todo esto se mitiga sólo por la conciencia de que ahora está en paz, reunida con su amado esposo, mi padre, quien la esperó mucho tiempo con los brazos abiertos. Mamá, querida mamá, qué gran lección nos has dado todos estos años. Luchaste como una leona: resistente, tenaz y resistente, siempre has ganado y nunca nos dejas faltar una sonrisa. Has demostrado que eres infinitamente mayor que la tremenda adversidad que te ha golpeado. Cuando era pequeña siempre te dije que me casaría contigo... sí, te amé con locura y siempre te amaré infinitamente. Hoy, con orgullo, me siento orgulloso de haberte entregado a ti y a Sharon vuestro amado Blu Jerusalema: Rezo para que ella pueda tomar vuestra fuerza y vuestra inmensa dimensión de Mujer. Mamá, cada día estarás con nosotros más que antes y cuando mi hija, viendo una pintura tuya o un cuadro tuyo, dirá "abuela" se abrirá un estallido de felicidad en mi corazón: mirando al cielo, te sonreiré y lo haré mostrarte aquellos que llamaste "mis ojos". Descansa en paz mi gran ejemplo: si hice algo en la vida hoy, se lo debo en gran medida a lo que te quité. Te amo mamá, hoy más que nunca. Tuyo Gianluca", fue la emotiva carta dedicada a su mamá.