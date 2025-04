George Kramarski, el talentoso bajista colombiano cuya carrera artística ha abarcado diferentes continentes, géneros y escenarios que le han permitido consolidarse como uno de los mayores exponentes del jazz contemporáneo presenta su más reciente producción titulada Songs of Tides and Feathers; un álbum compuesto por 6 canciones que hacen un recorrido de sus vivencias y cuya sonoridad nos transporta a sonidos conceptuales y vanguardistas con las finas melodías del jazz contemporáneo, que a su vez se mezclan con sonidos latinoamericanos que han sido de gran influencia para el músico colombiano.



Esta producción se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música como Spotify, donde se pueden escuchar temas como “Letter to Carla & Steve”, “Quiet Fire”, “Naima”, “Río Cali”, “Sailboat & Sailors” y “The Center of the Sky”. Estas composiciones, que forman parte del álbum, trascienden las fronteras de la música y nos sumergen en lo más profundo del universo artístico del compositor. Inspirado en sus raíces, fusionado con elementos del jazz tradicional y con un fuerte enfoque en la improvisación colectiva, este disco refleja sus influencias globales, su sensibilidad narrativa y su voz como compositor en constante evolución.



“Songs of Tides and Feathers, es un recorrido por las influencias musicales y artísticas que han moldeado mi identidad como compositor y bajista. Inspirado en mis raíces colombianas, la música latinoamericana y otras expresiones artísticas, el álbum refleja mis exploraciones sonoras y está profundamente arraigado en la improvisación colectiva. Busca crear un espacio para el intercambio cultural a través de la música, capturando el espíritu de la colaboración y la identidad en constante evolución de mi camino artístico” Comenta George Kramarski



En el álbum también participan destacados músicos de la escena, como Jerry Wilkie en el Saxofón, Daniel González interpretando la Guitarra, Dylan K. Smith en el Vibráfono Chidiebere Joseph Emmanuel en la batería, cada uno de ellos impregnando una dosis de gran talento, y parte fundamental en el proceso de realización del disco. Songs of Tides and Feathers fue grabado por Rave Rajan en James L. Dolan Studio (New York City) Mezcla y la masterización de Andrés Felipe Quiroga Estudios Eon (Bogotá, Colombia).



Así, George que se encuentra radicado en Nueva York desde el año 2022, con gran trabajo y la tenacidad que lo caracteriza, ha logrado marcar un papel importante dentro de la escena jazzista del mundo, con más de una década de carrera musical, ha compartido escenario y estudio con una amplia gama de músicos reconocidos. Sus colaboraciones abarcan desde agrupaciones internacionales hasta nuevas voces emergentes en la escena creativa.

Paralelamente, George realiza una contribución significativa en el ámbito educativo. Ha sido profesor adjunto y actualmente se desempeña como acompañante en la Universidad de Nueva York (NYU), donde también obtuvo su título de Maestría en Interpretación de Jazz, siendo galardonado con el Premio al Logro Sobresaliente en Estudios de Jazz y la Beca de Talento Musical Steinhardt. En NYU estudió con artistas de renombre internacional como Ari Hoenig y Dezron Douglas, y actuó en ensambles dirigidos por leyendas del jazz como John Scofield y Chris Potter.