Foto del bebé de Laura Acuña fue convertida en meme 

La presentadora Laura Acuña está más feliz que nunca con la llegada de Nicolás, su segundo hijo con el empresario Rodrigo Kling.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella colombiana se ha encargado de compartir con todos sus seguidores algunas tiernas fotos de su bebé. Una de la más recientes lo muestra con la boca abierta, gesto que inspiró divertidos memes en la red social.

Lo que parece una cara de sorpresa sirvió de inspiración para las creaciones que la misma Laura compartió. (Lee también: El hombre que llevó a Laura Acuña a la televisión)

“Gracias por esto, lloré de la risa”, escribió la presentadora en la publicación en la que agradece a la persona que se ingenió los memes.

Además de cuatro imágenes que compartió Laura Acuña, sus seguidores se atrevieron a crear otros textos apropiados para la imagen.

“Mi cara cuando me dicen que no coma mucho”, “Mi cara cuando me encuentro casual con el que me gusta y ando sin gota de maquillaje”, “Mi cara cuando dicen que había tarea y no la hice”, “Mi cara cuando me dicen que me toca trabajar en mi cumple”, fueron algunos de los aportes de sus fanáticos.

Nicolás Kling Acuña, que nació el pasado 9 de julio, es el segundo hijo de la presentadora, que fue madre por primera vez con Helena.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega