FEID, el artista global y ganador del Latin GRAMMY, ha vuelto hacer historia, y esta vez en colaboración con Pantone Color Institute, quien ha reconocido su tono característico, ‘Ferxxo Green’, como un color que se ha convertido en un movimiento global.

Nacido en las montañas de Medellín, Colombia, 'Ferxxo Green’ es más que un tono característico. Es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad. Con la introducción del ‘Ferxxo Green’, Feid ha aprovechado el idioma del color como una poderosa herramienta que ha creado una experiencia compartida, que es exactamente lo que se ve con Feid y el ‘Ferxxo Green’. El tono es un verde brillante, esperanzador y optimista, que ha convertido a Feid en un fenómeno de la cultura pop.

‘Ferxxo Green’ encarna la esencia misma del estilo de Feid. Con un brillo similar al neón y una intensidad eléctrica, el tono ilumina y realza nuestra experiencia de vida. Atrevido, descarado y estimulante, ‘Ferxxo Green’ no solo se ve, se siente.

El anuncio llega tras el nuevo éxito de Feid, “Se Lo Juro Mor”, lanzado el día de su cumpleaños, con lo que sigue con su larga tradición de regalarles a sus fans música nueva el 19 de agosto. “Se Lo Juro Mor” marca el nostálgico regreso al sonido que conquistó a sus primeros seguidores, evocando el ADN sonoro de proyectos tan queridos como ‘19,’ ‘Inter Shibuya – La Mafia,’ ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Ferxxo Te Pirateamos el Álbum’y ‘Ferxxocalipsis.’

“Se Lo Juro Mor” debuta en la lista 'Top Songs Global' de Spotify y actualmente figura en las listas de Spotify en 16 países, en las lista Top 200 de todos los géneros de Apple en 16 países, y en las listas de Top 200 más escuchados de música latina en 67 países. El lanzamiento llega tras hacer historia como el primer artista latino en encabezar y tener su propio escenario en el prestigioso festival Summer Sonic 2025 de Japón, Tokio celebrado este domingo pasado. El escenario, bautizado como “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, fue completamente curado por el propio Feid, donde presentó un line-up estelar con apareciones de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs, entre otros artistas de renombre.

Esta presentación forma parte de una ambiciosa gira global de festivales que ha llevado a Feid a encabezar festivales como Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París, Hard Festival en Los Ángeles y ahora el prestigioso Summer Sonic 2025 Festival reafirmando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

Con su estética verde, su capacidad para romper barreras de género y un carisma escénico original, Feid se consolida como una de las voces más importantes y versátiles de la música global actual.