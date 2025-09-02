FEID, la superestrella global y ganador del Latin GRAMMY, conocido como Ferxxo convocó a sus seguidores a un Coffee Party en Bogotá, y la respuesta superó cualquier expectativa.

En cuestión de minutos, cientos de fanáticos comenzaron a llegar al lugar. La multitud creció hasta alcanzar las 2.000 personas, de las cuales unas 900 lograron ingresar a las instalaciones para compartir de cerca con el artista. Los restantes vivieron la experiencia desde el exterior gracias a pantallas en vivo que transmitieron cada momento del encuentro.

El Coffee Party fue concebido como un espacio cercano, pero rápidamente se transformó en una manifestación de cariño masiva. Ferxxo compartió con sus fanáticos, habló de su música y celebró junto a ellos el vínculo que lo une con Bogotá, una de las plazas más fuertes de su carrera.

Este evento en Bogotá llega tras semanas intensas para Feid. Hace pocos días, el artista fue protagonista en Japón, donde sorprendió con su energía y demostró que su propuesta trasciende fronteras y lenguajes.

El encuentro también estuvo marcado por la emoción alrededor de su más reciente sencillo, “SE LO JURO MOR”, tema que ha conquistado rápidamente a la audiencia. La canción no solo se encuentra charteando en varios países de Latinoamérica, sino que además ha alcanzado posiciones destacadas a nivel global en Spotify, confirmando el impacto internacional del Ferxxo y consolidando su lugar entre los artistas más escuchados del momento.

El Coffee Party en Radio Estrella no solo reunió a miles de seguidores, sino que reafirmó la cercanía de Ferxxo con su público. Con una simple convocatoria en redes sociales, el artista logró convertir una mañana bogotana en una celebración colectiva que reafirma el fenómeno cultural que representa.