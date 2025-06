Con 15 canciones, el álbum representa un regreso reflexivo a sus raíces, en especial, su primer álbum de estudio, lanzado hace cinco años. En ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, Feid se muestra como nunca antes, fusionando reggaetón, hip hop, rap y melodías introspectivas para explorar la evolución musical que lo ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina actual. ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

En lugar de seguir fórmulas comerciales, Feid ofrece una propuesta honesta y fiel a su esencia, reconectando con los espacios que impulsaron su carrera. Completamente escrito y producido por Feid, ‘FERXXO VOL X: Sagrado’ refleja su espacio creativo: audaz, arraigado y fluido en cuanto a géneros. Rinde homenaje a los sonidos con los que dio sus primeros pasos, especialmente la marimba, mientras avanza hacia nuevas dimensiones sonoras que fusionan lo tropical y la música urbana contemporánea. Colaboraciones con Ty Dolla $ign, Wisin y Nidia Góngora, complementan su visión artística en este proyecto en el que Feid mantiene el control creativo absoluto.

Como principal fuerza creativa, Feid lleva su propuesta sonora más lejos que nunca, rindiendo tributo a los sonidos que lo formaron: R&B melódico, rap crudo de los 90 y ritmos tropicales marcados por bajos potentes. Todo esto se hace evidente en temas como “ANDO XXIL” y su nostálgico vídeo musical, en el que aparece el legendario skater y empresario Tony Hawk. El calibre del álbum se eleva gracias a colaboradores como Nidia Góngora, icono de la cultura afrocolombiana, que presta su potente voz al tema de apertura, “INTRO FERXXO VOL X”, una canción impregnada de la atmósfera tropical que define las raíces de Feid. Esa energía cobra vida visualmente a través de un vibrante cortometraje animado por el aclamado ilustrador Rhymezlikedimez, cuyo portafolio incluye trabajos con Anderson .Paak, Erykah Badu, Nike, y más.

“Siempre he sido un gran fan del hip hop, admiro y trato de darle un guiño a su cultura, sirviendo como canal de expresión para una generación. Cuando trabajé con DJ Premier me di cuenta que tengo la habilidad de mezclar estos géneros y crear un sonido único que mis fans nunca habían escuchado antes. Llevo años trabajando en esto y estoy listo para enseñarle al mundo como he evolucionado yo como artista. No va ser mi última canción o disco donde experimentó así, pero si va ser especial porque es la primera vez que voy de frente y lo muestro este momento especial en mi carrera”.

‘FERXXO VOL X: Sagrado’ captura el ambiente de las primeras horas de la mañana: suave, intencional y con capas que se van revelando poco a poco. Desde el primer sorbo de café hasta el ritmo que marca la jornada, los paisajes sonoros del álbum acompañan esa transición e invitan al oyente no solo a comenzar el día, sino a conquistarlo. Sus coffee parties en distintas ciudades, en las que actuó como DJ, ofrecieron un anticipo de la esencia del álbum: espacios en donde convergen la creatividad y la intención.

El lanzamiento de este álbum es solo una parte del verano intenso que está viviendo Feid. Viene de dar una presentación electrizante este fin de semana en el Governors Ball Festival de Nueva York, donde subió al escenario al legendario DJ Premier, marcando simbólicamente el inicio de esta nueva etapa en su carrera. La puesta en escena apostó por la nostalgia digital, con visuales inspirados en la estética de Windows 98 que conectaron con una generación moldeada por el auge del internet y las descargas de música. Aunque su set fue retrasado por el clima, la emoción del público se mantuvo intacta. La audiencia coreó cada canción con la misma energía que él entregaba desde el escenario, especialmente los nuevos temas como “DALLAX”,“NOSDESCONOCIMOS” y “PIDA LO QUE QUIERA MAMI”, sin dejar de lado los clásicos como “LA INOCENTE”, “Feliz Cumpleaños Ferxxo” y “Hey Mor”. Muchos habían esperado todo el día por estos momentos, incluyendo canciones de su gira pasada como “LUNA” y “CLASSY 101”. Feid encendió el escenario y confirmó por qué es uno de los artistas más potentes en vivo en el circuito de festivales. La energía fue tan alta que hasta la cuenta oficial de TikTok de Governors Ball describió el momento con: “¿Governors Ball o Ferxxolandia?”, una descripción perfecta para un momento verdaderamente inolvidable.

Feid se prepara para presentarse en el Wiscansin Fest de T-Pain el próximo 14 de junio, llevando su fusión de géneros al festival de hip-hop en Milwaukee. Más adelante, continuará expandiendo su alcance global con una participación en el Summer Sonic 2025 en Tokio, un reflejo del crecimiento del reggaetón a nivel internacional y del papel clave que Feid está jugando en ese movimiento. También se presentará en el Austin City Limits en octubre, cerrando un año destacado. Con más de 28 mil millones de reproducciones y siendo el noveno artista latino más escuchado en la historia de Spotify, Feid sigue consolidándose como una fuerza cultural global.