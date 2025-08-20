Producida por Wain, “Se Lo Juro Mor” marca un regreso nostálgico al sonido que enamoró a sus primeros seguidores, evocando el ADN de proyectos tan queridos como ‘19’, ‘Inter Shibuya – La Mafia’, ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Ferxxo Te Pirateamos el Álbum’ y ‘Ferxxocalipsis’. El nuevo tema, que combina las melodías características de Feid con una producción atemporal y de diferentes géneros, recuerda a los oyentes por qué se enamoraron de su música desde el principio. La letra narra la historia de una relación que dejó cicatrices, enfrentando la traición y el engaño de alguien que nunca mostró su verdadera cara. “Se Lo Juro Mor” también marca el primer lanzamiento después de su aclamado y autoproducido álbum ‘FERXXO VOL X: Sagrado.’

Para celebrar el lanzamiento, Feid organizó un takeover en la intersección Shibuya Crossing tomando control de la mayoría de las pantallas LED y sumando a más de 500 personas vestidas de verde en un momento cultural latino inédito para la capital asiática.

El nuevo lanzamiento de Feid llega tras hacer historia como el primer artista latino en encabezar y tener su propio escenario en el prestigioso festival Summer Sonic 2025 de Japón, Tokio celebrado este domingo pasado. El escenario, bautizado como “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, fue completamente curado por el propio Feid, donde presentó un line-up estelar con apareciones de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs, entre otros artistas de renombre.

Durante su set de hora y media, Feid recorrió su exitoso repertorio y conto con invitados sorpresa, entre ellos Yandel, con quien interpretó sus colaboraciones “Yandel 150”, “Brickell”y “XQ Te Pones Así” y el artista japonés local Yuki Chiba, quien se unió a Feid para estrenar en vivo por primera vez el nuevo tema “OMOTE REMIX”, el cual ambos habían anunciado horas antes a través de redes sociales.

Esta presentación forma parte de una ambiciosa gira global de festivales que ha llevado a Feid a encabezar festivales como Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París, Hard Festival en Los Ángeles y ahora el prestigioso Summer Sonic 2025 Festival reafirmando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

Además, esta mañana Feid recibió tres nominaciones a Premios Juventud 2025 en las categorías ‘Colaboración OMG’ por “Dallax” junto a TY Dolla $ign; ‘Mejor Urban Track’ por “+57” y ‘Mejor Mezcla Urbana’ por “Gatitas Sandungueras Vol. 1” junto a Álvaro Díaz.

Con su estética verde, su capacidad para romper barreras de género y un carisma escénico original, Feid se consolida como una de las voces más importantes y versátiles de la música global actual.