FEID, el fenómeno global y ganador del Latin GRAMMY, hizo historia al convertirse en el primer artista latino en encabezar y tener su propio escenario en el reconocido Summer Sonic 2025 Festival en Tokio, Japón. El escenario, ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’, fue completamente curado por el propio Feid donde presentó un line-up estelar con apareciones de Tainy, Bomba Estéreo y Perro Negro DJs, entre otros artistas de renombre.

Durante su set de hora y media, Feid recorrió su exitoso catálogo interpretando temas icónicos de álbumes como ‘Ferxxo Vol. 1: M.O.R.’, ‘Inter Shibuya La Mafia’ y su más reciente proyecto ‘Ferxxo Vol. X: Sagrado.’

La noche también estuvo llena de sorpresas con la participación de Yandel, con quien cantó sus colaboraciones “Yandel 150”, “Brickell” y “XQ Te Pones Así”. Además, Yuki Chiba, artista local japonés, se unió al escenario para estrenar en vivo por primera vez el nuevo tema “OMOTE REMIX”, el cual ambos habían anunciado horas antes a través de redes sociales.

Feid también fue invitado especial en el escenario principal ‘Marine Stage’, donde se unió a J Balvin para interpretar su éxito conjunto “Doblexxo”.

Esta presentación forma parte de una ambiciosa gira global de festivales que ha llevado a Feid a encabezar festivales como Governor’s Ball en Nueva York, Lollapalooza en París, Hard Festival en Los Ángeles y ahora el prestigioso Summer Sonic 2025 Festival reafirmando su posición como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.

Con su estética verde, su capacidad para romper barreras de género y un carisma escénico original, Feid se consolida como una de las voces más importantes y versátiles de la música global actual.