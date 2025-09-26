FEID, el artista global y ganador del Latin GRAMMY, vuelve a sorprender a sus fans con el lanzamiento oficial de “RU MOR”, un tema que ya había generado gran expectativa y anticipación desde que fue adelantado brevemente en su aclamado y auto-producido álbum ‘FERXXO VOL X: SAGRADO.’

En el álbum, FEID presenta 10 segundos del tema antes de interrumpirlo con un mensaje a sus fans “No, no, buenas noches, nada… me hace el favor, se parcha… estamos escuchando unas canciones muy buenas pero esta no va a salir hasta septiembre. Entonces, si la quieren escuchar, hay muchos previews en TikTok, Instagram… en todos lados. Muchas gracias. Los quiero mucho!”. Ahora, con el lanzamiento completo,“RU MOR”se convierte en otro clásico del reggaetón de FEID. En esta canción, Ferxxo canta sobre encuentros a medianoche, autos veloces y el deseo de superar rumores para estar con alguien que no quiere estar lejos. El tema no solo resalta la esencia del sonido nostálgico que enamoró a sus primeros seguidores, sino que también evoca el ADN de sus primeros cuatro álbumes de estudio, consolidando su posición como referente del reggaetón actual.

La semana pasada, FEID presentó por primera vez la canción completa en Argentina y Chile durante sus ya icónicas Coffee Parties. Con solo una invitación sencilla en redes sociales, miles de fans acudieron para compartir un momento único con el artista. Más que simples encuentros, las Coffee Parties se han convertido en un ritual íntimo entre Feid y su comunidad. Estas reuniones espontáneas transforman mañanas comunes en celebraciones inolvidables de música y conexión real, reafirmando a Feid no solo como una figura dominante en las listas globales, sino como un verdadero movimiento cultural.

A continuación, Feid se prepara para presentarse en el Austin City Limits Music Festival, en dos fines de semana consecutivos (5 y 12 de octubre), llevando su energía y éxitos globales a uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.