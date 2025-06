Una explosiva mezcla tropical con sabor a verano que ya se encuentra liderando los listados tropicales de la radio en Colombia, según el reporte de Monitor Latino.



"Me Muevo" no solo enciende la pista con su energía contagiosa, sino que también rinde homenaje al merengue clásico. La canción incluye la icónica frase “no me digas que no porque me duele”, un guiño directo al éxito de los años 90 interpretado por La Makina, con el que Fariana conecta generaciones y refresca el legado del género.



El videoclip oficial, grabado a bordo de un lujoso yate, refleja el espíritu libre y festivo de la canción. Sol, mar, amigos y mucho ritmo en una producción que invita a disfrutar sin reglas y a dejarse llevar por la música.



Con este lanzamiento, Fariana reafirma su versatilidad artística y su compromiso con la fusión de sonidos caribeños, llevando el merengue a nuevas audiencias sin perder su esencia.



Fariana ya ha hecho del merengue un éxito que se tomó el mundo entero pues “El Caballito”, su colaboración con la legendaria agrupación Oro Sólido, arrasó en plataformas digitales y se posicionó como una de las canciones más virales del 2024. Con su ritmo contagioso, letras atrevidas y un challenge que ha dominado TikTok, el tema confirma el impacto de Fariana en la escena tropical urbana.