Después del lanzamiento de su sencillo “Otra Partida”, Fanny Lu presenta el videoclip oficial junto a la legendaria Yuri. Una historia visual que retrata el poder de las amigas que no te sueltan, incluso cuando todo se derrumba.

Grabado en foros de la Ciudad de México, el video muestra una fiesta callejera llena de vida, donde la protagonista —tras una ruptura amorosa— se deja envolver por la alegría, el cariño y la complicidad de quienes la rodean. En medio de la música y el color, decide volver a jugar “otra partida” en el amor, pero esta vez desde el amor propio.