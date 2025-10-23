La reconocida cantante y compositora colombiana Fanny Lu presenta el esperado video musical de su sencillo “Una Vida Bien Vivida”, tema que además da título a su más reciente álbum de estudio. En esta ocasión, la artista une su talento al del aclamado grupo Bacilos, con quienes comparte una complicidad genuina cultivada a lo largo de más de 20 años de amistad y trayectoria en la música.

El video fue grabado en la ciudad de Miami con un estilo creativo y divertido, utilizando tecnología de green screen que permitió jugar con escenarios dinámicos y llenos de color. El resultado refleja la energía positiva y la química natural entre Fanny Lu y Bacilos, transmitiendo alegría y frescura en cada toma.

“Una Vida Bien Vivida”, compuesta por Fanny Lu junto a José Gaviria y Jorge Villamizar, es una canción que celebra la vida pero, sobre todo, rinde homenaje a esos amores que nos hicieron llorar y que hoy reconocemos como grandes maestros. Una vida bien vivida no es la que se transita en soledad, sino la que se comparte, con sus subidas y bajadas, con aprendizajes y cicatrices que nos conducen hacia la felicidad.

El tema invita a reconocer que lo sufrido también tiene un sentido y que, finalmente, esos capítulos son los que nos enseñan las lecciones más profundas.

“Una Vida Bien Vivida” celebra que la vida no se transita sola, sino acompañada. Reconoce que los aprendizajes más importantes llegan a través de la compañía, las caídas y los reencuentros, los vínculos que nos retan y nos marcan. Cada amor, con sus altas y bajas, deja una huella que nos acerca a la felicidad.

La canción invita a brindar por todos esos momentos, incluso por aquellos que en su momento dolieron, porque en retrospectiva son los que nos hacen más humanos, más sabios y más agradecidos con la vida.