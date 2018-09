Familia le hace creer a niño que es invisible y su reacción se vuelve viral

Si por algo se han caracterizado las redes sociales es por darle visibilidad a divertidos videos y retos que cada vez toman más fuerza entre los jóvenes.

El más reciente video viral lo protagoniza un niño al que su familia le hizo creer que era invisible.

La idea fue de su hermano mayor, el youtuber David Dobrik, quien lo invitó a probar un ‘truco de magia’ con el que supuestamente lo harían desaparecer.

Luego de que el supuesto mago dijera las palabras mágicas y lo descubriera con una sábana, su familia empezó a actuar y fingir que no lo veían.

Dobrik se puso de acuerdo con todos para hacerle creer que el truco había funcionado y que era invisible. Incluso fingieron no escucharlo y sentirse atemorizados cada vez que el niño los tocaba.

Al ver cómo actuaban sus familiares, el niño entró en pánico para finalmente hacer que ‘revirtieran’ el truco y sus familiares le confesaran que lo vieron todo el tiempo.

El hecho que aterrorizó más al niño fue una supuesta foto que tomaron en el momento y en el que no aparecía. Al final su hermano le confesó que la imagen la cuadraron antes de jugarle la broma.

Al parecer ‘volver invisibles’ a las personas se ha convertido en toda una tendencia, pues en la red ya han sido compartidos más videos por el estilo protagonizados por niños y hasta por adultos.

Aunque el tema ya se movía en redes desde hace varios meses, ahora vuelve a tomar fuerza.

I highly recommend that everyone turns their siblings invisible HAHAHAH pic.twitter.com/SK4jLw7cNa

— DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) 6 de septiembre de 2018