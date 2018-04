¡Familia encontró un cocodrilo de más de tres metros en su piscina!

Un momento de pánico vivió una familia en Sarasota, Florida (Estados Unidos) cuando encontró a un cocodrilo de más de tres metros nadando tranquilamente en su piscina.

Según relatan varios medios internacionales, la familia escuchó un ruido al exterior de su casa y al asomarse por la ventana vieron al animal en el agua.

De inmediato, llamaron a la línea de emergencias para reportar el inusual suceso que los aterrorizó.

Las autoridades tuvieron que llamar a un cazador profesional para poder sacar al cocodrilo de la piscina, momento que quedó grabado en un video publicado por la oficina del sheriff del condado de Sarasota.

So, remember that #gator call we went on earlier? Here’s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) 31 de marzo de 2018