El próximo 27 de septiembre, el artista se presentará en Bogotá como parte de su exitosa gira internacional ‘201 Tour’, un espectáculo que promete llevar a sus fanáticos por un recorrido de sonidos, emociones y grandes éxitos.

Turizo se encuentra promocionando su tema más reciente, “El Despertador”, en colaboración con Los Ángeles Azules, un hit que ya es tendencia en plataformas digitales y en los escenarios donde se ha presentado. Incluso, junto a su hermano Julián Turizo, sorprendió a sus seguidores con un divertido video enseñando a bailar cumbia con esta canción, demostrando una vez más la versatilidad que lo caracteriza.

La gira inició el pasado 15 de junio en México y ya conquistó ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Santiago y Lima. Antes de su cita en Colombia, Turizo pasará por varios escenarios en Estados Unidos, y luego llevará su música a Europa. La agenda de países que visitará en 2026 aún no ha sido revelada.

En el marco de esta ambiciosa gira internacional, que lo llevará a presentarse en los escenarios más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Bogotá aparece como la única ciudad de Colombia confirmada en esta primera etapa del tour. El encuentro con los capitalinos será el próximo sábado 27 de septiembre en el Coliseo MedPlus, en una noche que reunirá sus éxitos más recientes como “La Bachata”, “El Merengue” o “Que Pecao” —su colaboración con Kapo— junto a clásicos infaltables como “Vagabundo”, “Una Lady Como Tú”, “Culpables” o “Esperándote”. Una selección de canciones que refleja la evolución artística de Turizo y que hoy lo posiciona como una de las figuras más destacadas de la música en español, capaz de llevar a cabo un tour de esta magnitud.

“Estoy feliz de reencontrarme con mi gente. Cada país, cada ciudad, tiene un pedazo de mi historia, y esta gira es un homenaje a ese viaje que hemos construido juntos”, expresó el artista sobre lo que representa el ‘201 Tour’, cuyo nombre hace referencia al apartamento en el que creció y que simboliza sus raíces y sueños cumplidos.

El concierto en el Coliseo MedPlus contará con una producción de alto nivel en sonido, luces y puesta en escena, garantizando una experiencia inolvidable para sus fanáticos. La boletería ya está disponible y se espera un lleno total gracias a la gran expectativa que ha generado el regreso de Turizo a los escenarios de su país.

El artista que se ha caracterizado por explorar diferentes géneros, ha consolidado un show que mezcla lo mejor de sus inicios con las propuestas más actuales. Por eso, quienes asistan a su concierto en Bogotá deben estar preparados para vivir una noche llena de energía, sorpresas y la esencia única de uno de los exponentes más importantes de la música en español.