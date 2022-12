Falleció Lalo Rodríguez, cantante de 'Ven devórame otra vez': investigan las causas de su muerte

Según una publicación en su cuenta de Instagram, "a sus solo 16 años fue vocalista de debutó como cantante profesional grabando su primer disco con el legendario pianista de origen puertorriqueño Eddie Palmieri, titulado "The Sun of the Latin Music", el cual se convirtió en el primer álbum en obtener un premio Grammy anglosajón en el género de la salsa".

Cabe recodar que el artista vivió en el estado de La Florida (EE.UU.) alrededor de 26 años y en 1986 se casó con Wanda Torres, con quien tuvo cuatro hijos: Jeramel, José Juan, Linda y Yariel.

En el año 2011 fue arrestado por cargos de violencia doméstica, por lo que se le dictó una sentencia de dos años de libertad condicional y terminó pidiendo el divorcio en el 2018, hecho que consiguió en marzo de este año tras el fallo de la demanda que interpuso.

“Cuando se pierde el amor por tantas situaciones, cuando no hay una esperanza de que al final se pueda vivir y convivir en paz y ser feliz, a la edad mía de 62 años, tengo que hacer algo. No me puedo resignar a seguir en la misma situación, infeliz, triste, tratado de una forma que no es la correcta. ¿Qué me queda a mí? cinco o seis años, y me voy a resignar a pasarlos de la misma forma que he pasado estos 38 años”, había dicho el salsero, en una entrevista para el medio local El Vocero.