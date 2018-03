El extraño detalle de Los Simpson que no habías notado y es ¡Aterrador!

Es claro que Los Simpson siguen siendo uno de los programas animados preferidos no solo por los jóvenes, sino por adultos que crecieron viendo las divertidas ocurrencias de Homero, las travesuras de Bart, la inteligencia de Lisa y la paciencia de Marge junto con la pequeña Maggie que pareciera que escondiera un secreto mortal.

Esta vez queremos mostrarles un detalle que nadie había analizado de sus personajes y escenas más brillantes, y fue revelado por un usuario de Twitter creando polémica a nivel mundial, pues su aspecto no es nada bueno con lo que imaginábamos.

Todo sucede cuando @butchcoded publico una serie de capturas de algunos capítulos en donde los personajes de Los Simpson posan de frente no guardando ningún parecido a como solíamos verlos, no teniendo ninguna proporción y viéndose hasta aterradores para los seguidores de esta particular serie de televisión.

Luego de la polémica que se creo debido a este hallazgo, muchos usuarios y fans de Los Simpson empezaron a buscar en las escenas ‘Planos de frente’ y posteandolos para que más personas vieran lo raros que se ven todos los personajes.

So I replied to a tweet about front facing Simpsons characters. Just Googled some more images…. Is this really how I’m going to peak? None of my other tweets are remotely as popular. What the fuck!? pic.twitter.com/GBLIJEd5V8

