Extraño caso de una joven que descubrió que es alérgica a su novio; es tóxico literalmente

Esta joven se encuentra en una batalla entre la salud y el amor.

Lo que inicialmente para Virginia Nault de 22 años era una alérgica como cualquier otra, rápidamente pasó a ser una delicada situación de salud , pues resulta ser, que el conjunto de alteraciones no era tan común como ella prensaba, sino una extraña enfermedad que desarrolló al estar cerca de su novio.

Los primeros síntomas de Virgina se relacionan con: ojos llorosos, una intensa picazón y la piel se le pone notoriamente roja, señales de alerta que ha venido sintiendo desde más o menos seis meses y por las que decidió consultar a un especialista.

Tristemente, la joven no encontró respuestas médicas, no obstante, ella misma se percató de que su alergia "se despertaba" cuando estaba con su novio, pues al parecer, hay algo de su pareja, algo que se aplica o en el apartamento de él, que le causa dichas reacciones.

"He tenido alergias durante los seis meses completos, pero al principio no nos dimos cuenta. Pensamos que era una alergia estacional al azar. Hay algo de él que me hace tener esa reacción", explicó la joven al medio de comunicación El País.