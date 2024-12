Las mudanzas suelen ser una de las tareas más tediosas y agotadoras, no solo por el esfuerzo físico que implican, sino también por los factores emocionales y logísticos que conllevan.

El proceso comienza con la organización, que en sí misma representa un desafío. Decidir qué llevar, qué desechar y cómo empacar correctamente requiere tiempo y paciencia. Además, es común sentirse abrumado por la cantidad de objetos acumulados a lo largo de los años, lo que genera estrés al tener que clasificar todo.

Si eres de los muchos que viven en alquiler y estás considerando mudarte, el proceso puede ser tanto emocionante como desafiante. Desde clasificar tus pertenencias hasta coordinar la mudanza, existen diversos aspectos a tener en cuenta para facilitar todo.

Houm ofrece 10 consejos para hacer de tu mudanza un proceso más eficiente y sin contratiempos.

Hoy en día, las plataformas digitales permiten buscar propiedades, agendar visitas presenciales o virtuales y hasta firmar contratos de manera totalmente digital y segura.

"En Houm creemos que encontrar la casa o el apartamento de tus sueños no debería ser un dolor de cabeza. Por eso, ofrecemos una experiencia fácil, segura y 100% digital para nuestros usuarios; encontrarán la propiedad que desean en tiempo récord", afirma Benjamín Labra, cofundador y CEO de Houm.

Para evitar contratiempos, es fundamental contratar una empresa de mudanzas con dos o tres semanas de anticipación. Además, asegúrate de que la empresa visite tu domicilio antes del día de la mudanza para determinar la logística y el tipo de vehículo necesario.

Organiza tus tareas y establece prioridades. Decide qué habitaciones empacarás primero y asigna días específicos para cada tarea. Esto te ayudará a mantener el control y evitar el estrés de última hora.

4. Descongela la nevera a tiempo

Un día antes de la mudanza, vacía y descongela la nevera para evitar malos olores y facilitar su traslado. Aprovecha para planificar qué comerás durante la mudanza, ya sea preparando algo rápido o pidiendo comida a domicilio.

5. Prepara un "kit de supervivencia"

Arma un kit con productos esenciales como ropa, utensilios básicos, medicamentos y cargadores de dispositivos electrónicos. Este kit será tu salvavidas mientras organizas tu nuevo hogar.

6. Limpia y deshazte de lo innecesario

Aprovecha la mudanza para hacer una limpieza profunda y deshacerte de lo que ya no necesitas. Dona o regala lo que ya no uses, y tira lo que esté en mal estado. Esto reducirá la cantidad de cosas a empacar y te ayudará a organizar mejor tu nuevo hogar.

7. Embalaje inteligente

Invierte en cajas de calidad y materiales como plástico burbujas, cinta adhesiva y marcadores. Etiqueta cada caja con su contenido y la habitación a la que pertenece para facilitar el desempaque. Además, para los artículos frágiles, como vajillas y cristalería, utiliza toallas o periódico para envolverlos y evitar daños.

8. Simplifica el traslado de la ropa

Transportar la ropa puede ser más sencillo de lo que parece. Usa bolsas grandes para prendas con sus ganchos o maletas para artículos pequeños. Si lo prefieres, muchas empresas de mudanzas ofrecen el servicio de percheros portátiles.

9. Protege tus electrónicos y documentos importantes

Agrupa y etiqueta los cables de tus aparatos electrónicos para facilitar su reconexión. Guarda los dispositivos frágiles en sus cajas originales o envuélvelos cuidadosamente en plástico burbujas. Además, transporta tú mismo los documentos personales, joyas y objetos de valor, para evitar cualquier contratiempo.

10. Disfruta el proceso

Finalmente, no te apresures. Tómate tu tiempo para desempacar y organizar cada espacio a tu ritmo. Comienza por lo esencial, como la cama y los artículos de baño, y deja los detalles de la decoración para el final. Recuerda que mudarse es una oportunidad para empezar de nuevo y simplificar tu vida.