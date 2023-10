Estudio revela por qué los gatos son tan exigentes con la comida

Esta particular característica hace que los gatos cuiden bastante su alimentación, contrario a los perros que no detectan bien el sabor amargo, pues aunque los gatos tengan mucha hambre, si la comida no les apetece, no se la comeran.

¿Qué otros factores influyen en las elecciones gastronómicas de los gatos?

Además de la genética, hay varios aspectos que pueden tener un impacto en la comida que los felinos eligen:

Edad: Lo que su madre comía durante el embarazo y la lactancia, así como los alimentos a los que se exponen durante sus primeros meses de vida, son cruciales. Por eso, es esencial ofrecerles una variedad de alimentos y sabores desde temprana edad, tanto alimentos secos como húmedos. Esto facilita que, en el futuro, acepten otros tipos de comida si necesitan una dieta especial debido a problemas de salud. Estado de ánimo: Los gatos tienden a disfrutar más de su comida cuando están tranquilos. En su entorno natural, son cazadores solitarios y pueden tomarse su tiempo para comer. Por eso, es importante brindarles un ambiente sin estrés mientras comen. Los perros, en comparación, a menudo cazan en grupo y compiten por la comida, lo que los lleva a comer más rápido. Olor: El aroma juega un papel crucial en la elección de comida de los gatos. Por eso, a menudo prefieren alimentos húmedos, ya que desprenden olores más intensos que los alimentos secos. Si deseas seducir a tu gato con un manjar, opta por aquellos que tengan un aroma atractivo. Temperatura: Los alimentos fríos no liberan tantos aromas. Si guardas alimentos enlatados en el refrigerador, es buena idea sacarlos unos 30 minutos antes de servirlos para que estén a temperatura ambiente y más aromáticos. Textura y forma: Los gatos suelen preferir alimentos sólidos y húmedos, lo cual tiene sentido dado su instinto cazador. Les atraen las croquetas con forma de disco o estrella, que se asemejan a la presa ideal en la naturaleza, como los ratones.

*Parte de este texto fue redactado con ayuda de una herramienta de Inteligencia artificial*