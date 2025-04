Semana Santa: ¿qué se come, por qué y qué pasa si no sigues la tradición? La historia detrás de los platos más comunes

Durante la Semana Santa, millones de personas en Colombia y el mundo cambian su dieta por completo, dejando de lado las carnes rojas y optando por preparaciones con pescado, granos, verduras y postres tradicionales. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre?, ¿qué dice realmente la Biblia sobre lo que se puede o no comer?, ¿y qué opciones tienen quienes no practican la religión?

La tradición de no comer carne roja en Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, proviene de la Iglesia Católica y tiene raíces que se remontan a siglos atrás. La carne de res, cerdo y pollo se asocia con celebraciones y lujos, mientras que el pescado era considerado alimento humilde y símbolo de ayuno y penitencia. Además, Jesús fue crucificado un viernes, y por respeto a su sacrificio, se impuso el ayuno y la abstinencia en ese día.

Aunque la Biblia no prohíbe explícitamente el consumo de carne durante esta semana, la práctica se ha mantenido como un acto de reflexión y respeto en muchos hogares. Por eso, en países como Colombia, se popularizan platos como el arroz de coco con pescado, el sancocho de bagre, las torrejas, el mote de queso, el ají de huevo, y los tradicionales dulces de leche, coco o guayaba.

Pero, ¿qué pasa si comes carne en Semana Santa? Según la doctrina católica, no es un 'pecado mortal', pero se considera una falta al espíritu de penitencia de la fecha. Sin embargo, para quienes no profesan la fe católica o tienen otras creencias, la Semana Santa puede vivirse desde la conexión con la familia, el descanso o la reflexión personal. Comer carne o no, en ese sentido, es una elección individual.

Y para los no creyentes, hay muchas maneras de unirse a la tradición gastronómica sin comprometer sus convicciones: experimentar con nuevas recetas a base de vegetales, probar comidas típicas de temporada o simplemente disfrutar de los sabores de esta época sin imposiciones religiosas. Al final, lo importante es el respeto a la diversidad y a las creencias de cada quien.