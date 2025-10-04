En este artículo:
Estas son las series y películas que no te puedes perder por DIRECTV y DGO
Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.
- SERIES Sanda NUEVA SERIE - En un futuro distópico, la navidad es leyenda olvidada y ya nadie cree en Papa Noél. Shiori, un joven, descubre que puede transformarse en San Nicolás y pretende que todos recuperen el espíritu navideño. Animé basado en el manga de Paru Itakagi. AMAZON PRIME
- 20:00 hs. CINE Bárbaro CINE - Terror. Una mujer que alquila un alojamiento temporal descubre que la casa en la que se aloja esconde un oscuro secreto. Con Georgina Campbell, Bill Skarsgård. Dirección: Zach Cregger. HBO 524 HBO HD 1524
- 22:30 hs. SERIES Saturday Night Live NUEVA TEMPORADA - Vuelven los estrenos de la clásica serie de comedia con su quincuagésima primera temporada con la participación de las estrellas del cine, la TV y la música del momento. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- SERIES Everybody Still Hates Chris NUEVA SERIE - El humorista Chris Rock produce y narra esta comedia animada que reimagina su juventud en Brooklyn en la década del 80. DISNEY+
- 20:00 hs. CINE Exterminio: La evolución CINE - Terror. Veintiocho años después, Inglaterra está arrasada por el brote de rabia. En este contexto, un padre trata de educar a su hijo para sobrevivir a las . Protagonistas: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer. Dirección: Danny Boyle. HBO 524 HBO HD 1524
- 20:00 hs. SERIES 7.10 Sur Rojo DOCUMENTALES - "7.10 Sur Rojo" reconstruye el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde se asesinaron a más de 1.100 personas y 251 fueron secuestradas. El documental combina testimonios desgarradores de sobrevivientes (especialmente de origen argentino y latinoamericano), material documental inédito y análisis de especialistas para exponer la crueldad del ataque, incluyendo violencia sexual y humillaciones grabadas por los propios terroristas. DNEWS 700 DNEWS HD 1700
- SERIES Ninja vs. Gokudo NUEVA SERIE - Tras más de tres siglos de enemistad entre la yakuza y los ninjas, el conflicto podría terminar una vez que Kiwami, uno de los criminales, conoce a Shinoha, una ninja. Adaptación del manga homónimo. AMAZON PRIME
- CINE Ozzy: No Escape From Now DOCUMENTAL - Documental que registra los últimos años del idolo del heavy metal Ozzy Osbourne, fallecido en el mes de julio, tras retirarse de los escenarios apenas unas semanas atrás. PARAMOUNT+
- 21:00 hs. CINE El robo del siglo CINE - Comedia. En 2006, un grupo de ladrones liderado por Luis Mario Vitette planea y ejecuta el atraco de banco más inteligente de la historia argentina. Basada en hechos reales. Protagonistas: Guillermo Francella, Diego Peretti. Dirección: Ariel Winograd. OnDIRECTV 201 OnDIRECTV HD 1201
- CINE Vicious CINE - Terror. Al recibir una sorpresa durante la noche, se inician una serie de acciones que harán que una mujer luche por su vida. Protagonistas: Dakota Fanning, Rachel Blanchard. Dirección: Bryan Bertino. PARAMOUNT+
- 19:45 hs. SERIES SurrealEstate NUEVA TEMPORADA - Vuelven los estrenos de la serie en la que Luke Roman y su equipo se ocupan de comercializar con casas embrujadas. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571
- PPV CINE Haz que regrese PPV - Terror. Dos hermanos descubren un secreto abominable sobre su nueva madre adoptiva. Protagonistas: Sally Hawkins, Sora Wong. Dirección: Michael & Danny Philippou. PPV 402 PPV HD 1402
- PPV CINE M3GAN 2.0 PPV - Terror. Dos años después de que M3GAN se rebelara y emprendiera una matanza impecable, su creadora decide resucitarla y darle algunas mejoras, haciéndola más rápida, más fuerte y más letal. Protagonistas: Allison Williams, Violet McGraw. Dirección: Gerard Johnstone. PPV 406 PPV HD 1406
