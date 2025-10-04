Los suscriptores de DIRECTV y su plataforma de TV en vivo y streaming DGO podrán disfrutar esta semana de las siguientes series y películas recomendadas.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

SERIES Sanda NUEVA SERIE - En un futuro distópico, la navidad es leyenda olvidada y ya nadie cree en Papa Noél. Shiori, un joven, descubre que puede transformarse en San Nicolás y pretende que todos recuperen el espíritu navideño. Animé basado en el manga de Paru Itakagi. AMAZON PRIME

20:00 hs. CINE Bárbaro CINE - Terror. Una mujer que alquila un alojamiento temporal descubre que la casa en la que se aloja esconde un oscuro secreto. Con Georgina Campbell, Bill Skarsgård. Dirección: Zach Cregger. HBO 524 HBO HD 1524

SABADO 4 DE OCTUBRE

22:30 hs. SERIES Saturday Night Live NUEVA TEMPORADA - Vuelven los estrenos de la clásica serie de comedia con su quincuagésima primera temporada con la participación de las estrellas del cine, la TV y la música del momento. UNIVERSAL PREMIERE 571 UNIVERSAL PREMIERE HD 1571

SERIES Everybody Still Hates Chris NUEVA SERIE - El humorista Chris Rock produce y narra esta comedia animada que reimagina su juventud en Brooklyn en la década del 80. DISNEY+

20:00 hs. CINE Exterminio: La evolución CINE - Terror. Veintiocho años después, Inglaterra está arrasada por el brote de rabia. En este contexto, un padre trata de educar a su hijo para sobrevivir a las . Protagonistas: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer. Dirección: Danny Boyle. HBO 524 HBO HD 1524

LUNES 6 DE OCTUBRE

20:00 hs. SERIES 7.10 Sur Rojo DOCUMENTALES - "7.10 Sur Rojo" reconstruye el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde se asesinaron a más de 1.100 personas y 251 fueron secuestradas. El documental combina testimonios desgarradores de sobrevivientes (especialmente de origen argentino y latinoamericano), material documental inédito y análisis de especialistas para exponer la crueldad del ataque, incluyendo violencia sexual y humillaciones grabadas por los propios terroristas. DNEWS 700 DNEWS HD 1700

MARTES 7 DE OCTUBRE

SERIES Ninja vs. Gokudo NUEVA SERIE - Tras más de tres siglos de enemistad entre la yakuza y los ninjas, el conflicto podría terminar una vez que Kiwami, uno de los criminales, conoce a Shinoha, una ninja. Adaptación del manga homónimo. AMAZON PRIME

CINE Ozzy: No Escape From Now DOCUMENTAL - Documental que registra los últimos años del idolo del heavy metal Ozzy Osbourne, fallecido en el mes de julio, tras retirarse de los escenarios apenas unas semanas atrás. PARAMOUNT+

MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE

21:00 hs. CINE El robo del siglo CINE - Comedia. En 2006, un grupo de ladrones liderado por Luis Mario Vitette planea y ejecuta el atraco de banco más inteligente de la historia argentina. Basada en hechos reales. Protagonistas: Guillermo Francella, Diego Peretti. Dirección: Ariel Winograd. OnDIRECTV 201 OnDIRECTV HD 1201

VIERNES 10 DE OCTUBRE