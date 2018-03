Estas son las frases más celebres de Stephen Hawking con las que puedes ‘chicanear’ en tus redes

Es noticia mundial el hecho de que Stephen Hawking a sus 76 años de edad falleciera y dejara un gran legado a la humanidad, pues sus teorías y aportes científicos le dieron un giro a toda la sociedad.

Stephen Hawking, falleció este miércoles 14 de marzo y era el científico más popular del mundo desde Albert Einstein, un genio que desveló secretos del universo y luchó contra una terrible enfermedad.

Durante todo el día las redes sociales se han inundado de mensajes afectivos hacía Stephen Hawking, como publicaciones recordando sus frases más celebres, lo raro es que al parecer, ‘Todo el mundo era fan de él’ o así pareciera, pues al actualizar alguna red social de 10 publicaciones, 6 son respecto a su muerte y el gran legado a la humanidad.

Así que para ti, que quieres hacer parte de ese gremio que quiere recordar a Stephen Hawking aunque solo lo hayas visto en Los Simpson o en algún meme, tenemos para ti las frases más celebres de este científico para que las uses en tu red social preferida.

– “No le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes”.

– “Las mujeres son un absoluto misterio”.

– “La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”

– “La próxima vez que hablen con alguien que niegue la existencia del cambio climático, díganle que haga un viaje a Venus. Yo me haré cargo de los gastos”

– “La vida sería trágica si no fuera graciosa”

– “La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir”

– “El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento”

– “Los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos”

– “Uno no puede discutir con un teorema matemático”

– “Einstein se equivocaba cuando decía que “Dios no juega a los dados con el universo”. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos”