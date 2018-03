¡Esta es la selfie más viral del año!

En un año en donde las redes sociales son cada vez más importantes, y en donde las selfies imponen likes, tendencias y aprobaciones a nivel social, se empieza mes a mes a buscar lo que hasta ahora podría ser ‘la selfie’ más viral del año, y parece que ya existe.

La fotografía de animales cada vez cobra más tecnología, no solo en su calidad si no en la forma de ‘poderse infiltrar’ en algún habitad, sin ser vista físicamente, si no utilizando disfraces y formas raras para poder estar lo más cerca posible a los animales chequeando su comportamiento real y capturando este para que todos podamos verlo.

En la Antártida, Eddie Gault un explorador y amante a investigar el comportamiento de varias especies, puso su cámara en medio de varios pingüinos, llevándose tal sorpresa y era un vídeo de 38 segundos de la interacción de estos con su dispositivo y sacando lo que hasta el momento es ‘la selfie del año’.

En el vídeo se puede ver como ambos pingüinos pican la cámara y la miran curiosamente, creando un plano perfecto para generar tal selfie que actualmente esta rodando por todo el mundo mostrando la majestuosidad de un mundo que aún desconocemos a grandes rasgos.