¿Escuchas Yanny o Laurel? Este es el nuevo reto que divide las redes

Cuando de marcar tendencias se trata los retos son los mejores para poner a debatir a los usuarios de las redes sociales.

Uno nuevo está circulando en la red y generando todo tipo de reacciones y divisiones. Se trata de un audio en el que se puede escuchar un nombre; el reto es saber si dice Yanny o Laurel.

Muchos aseguran que dice Yanny, mientras otros están convencidos de que es Laurel el nombre que dice la grabación. (Lee también: La caja invisible, el nuevo reto viral que se toma las redes)

¿Qué escuchas tú?

Lo cierto de todo este reto es que el nombre correcto del audio es Laurel y que se trata de la voz de un cantante de Ópera, según El País de España.

Este nuevo desafío de Internet nos recuerda el popular reto del vestido azul y negro o blanco y dorado, que enloqueció a las redes hace unos años y que seguro muchos todavía lo tiene presente.

I’m flashing back to the white and gold dress or the blue and black dress, y’all. . .and I want to know if the people hearing Yanny saw a blue and black dress and the people hearing Laurel saw a white and gold one. pic.twitter.com/aBWpWJwzn6

— 🛰Dani ♿/#NEVERAGAIN (@ThatRealDani) 15 de mayo de 2018