Errores que no debes cometer al conocer a tus suegros

La primera impresión será fundamental al momento de conocer a los padres de las parejas.

Los papás de su pareja siempre van a tener los intereses de sus hijos en mente, entonces, si usted realmente quiere una relación sin problemas ni impedimentos, se los tiene que ganar, y eso es algo que se empieza a lograr desde ese primer encuentro. Le pueden llegar a hacer preguntas incomodas pero todo esto se puede transformar en algo a su favor si evita cometer algunos errores.

Todos los seres humanos cometemos errores, pero en la situación puntual de conocer a sus suegros por primera vez, un error puede ser fatal ya que es la primera impresión que van a tener de usted, y todos sabemos que entre las cosas que pueden dañar o incluso destruir una relación se encuentra la opinión de los papás del otro (porque un suegro al que usted le cae mal puede convertirse en un enemigo poderoso y tóxico).

También lee: Los 'villanos' en la vida amorosa de las personas; algunos 'favoritos' y otros innecesarios

¿Cuáles son los comportamientos que debe evitar?

Ser impuntual

No importa si la impuntualidad es su gran defecto, si va a conocer a sus suegros ese día en particular debe llegar a tiempo. Hacerlos esperar indicará que no usted no tiene ninguna consideración por el tiempo de las demás personas.

Estar pendiente de su celular

Sacar su celular durante una reunión o comida siempre va a ser de mala educación, pero es especialmente contraproducente cuando lo que usted quiere es causar una buena impresión, esto proyecta que usted tiene cosas más importantes que hacer, que están aburrido o que no le interesa estar allí.

Ir mal vestido o de forma incorrecta

La ropa no solo le puede dar confianza sino que es su carta de presentación y puede mostrar de que alguien es descuidado o que se preocupa por su cuidado personal. Evite llevar camisetas con mensajes ofensivos, ropa sucia o rota o una vestimenta inadecuada para la ocasión.

Pasar por intelectual sin serlo

Usted no tiene que corregir constantemente a todos, menos a sus suegros. Deje que le cuenten sus historias, que le recomienden el programa de televisión que ya se vio y que conozcan que es inteligente, pero sin hacerlos sentir ignorantes. Eso a nadie le gusta.

No beba demasiado alcohol

Tal vez cree que lo necesitas para tener valentía, pero solo va a hacer que lo vean como alguien con un problema de alcohol, además de que puede alterar tu comportamiento y llevarlo a hacer cosas de las que después se puede arrepentir.

No diga mentiras o alardee

La verdad siempre sale a la luz, así que no mienta ni venda el discurso de que usted es la persona apropiada, que tiene un mejor trabajo o que ha hecho cosas asombrosas solo para impresionarlos. No diga que es un experto para realizar una actividad o practicar algún deporte, porque después pueden invitarlo a que lo demuestre y va a quedar en ridículo cuando tenga que confesar que simplemente era por agradarlos.

No exponga temas que hieran sensibilidades

La mejor forma de echarse al bolsillo a sus suegros y evitar que lo odien es hablar de temas relajados y no complicados que lo hagan debatir con ellos como si fueran sus enemigos. Hable de sus películas favoritas, hobbies o deportes, sobre lo que le gusta de su pareja, pero evite hablar de política, religión, temas controversiales, o situaciones familiares que su novio (a) le pidió que no mencionara.