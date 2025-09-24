Álvaro Díaz, la estrella urbana alternativa tres veces nominada al Latin GRAMMY, presenta “SELEDA”, una canción alternativa, producida por El Guincho (Björk, Rosalía), que combina el merengue con música electrónica. El sencillo viene acompañado de un impactante video musical, filmado en la Ciudad de México y dirigido por Pampa, Serio yÁlvaro Díaz, con una estética japonesa, que continúa el universo ilustrativo presentado en su sencillo anterior, “PARANOIA”.

Este nuevo capítulo marca la evolución de la narrativa sonora y visual de Díaz mientras él construye su próximo álbum de estudio. Álvaro invita a sus fans a descubrir pistas ocultas en sus videos y sus redes sociales, una ruta creativa que revela el universo detrás del álbum. “SELEDA” es un momento en la pista de baile, una experiencia visual y una parte de la historia que Álvaro Díaz está listo para contar.

La semana pasada, Díaz recibió una nominación al Latin GRAMMY® por segundo año consecutivo en la categoría MEJOR CANCIÓN URBANA por "XQ ERES ASÍ" con Nathy Peluso.

“Álvaro Díaz tiene un brillo en los ojos: sabe que trae algo especial”. – GRAMMY.com

“La estrella puertorriqueña en ascenso se ha convertido en un visionario de la música urbana latina por su enfoque de reguetón influenciado por el hip-hop y el rock”. – SPIN

“…Se puede notar inmediatamente que la estrella ha está involucrado en todo lo que toca la luz, desde lo visual hasta el vestuario.” - Teen Vogue

“El poderoso artista puertorriqueño Álvaro Díaz está en la cima...afirmando su lugar en los niveles superiores de la música latina." - LadyGunn