Encuentran en Michoacán a una abuelita idéntica a la de ‘Coco’

‘Coco’, una película de Pixar que recreó la tradición mexicana sobre el Día de los Muertos, logró cautivar a miles de personas en el mundo, llegando así a romper récord en taquillas y llevándose el Óscar a mejor película de animación.

Uno de los personajes que más enamoró fue el de ‘Mamá Coco’, una abuela mexicana que refleja esa ternura e ingenuidad de los adultos mayores que no son más que otra vez unos niños.

¿Mamá Coco existe en la vida real? pues así lo aseguran los habitantes de Santa Fe de la Laguna, en el estado mexicano de Michoacán, lugar que inspiró los escenarios de la exitosa cinta de Pixar.

Allí vive María Salud Ramírez Caballero, una abuela de 105 años, de quien afirman se inspiraron los productores de la película para recrear el afamado personaje.

Por su contextura física, vestuario y ademanes, es inevitable no ver en María Salud un gran parecido con ‘Mamá Coco’.

María Salud es una alfarera que por su avanzada edad ya dejó de trabajar pero sus nietas aún viven de la venta de figuras de barro para darle una vida decente a su abuela. De hecho, gracias al estreno de la película y los rumores alrededor de que ella inspiró la película, las ventas han aumentado pues cada persona que visita en la casa a la mujer se lleva una de las esculturas que hacen en barro las nietas con la figura de su abuela.

Por esta razón, hasta María Salud fue nombrada ‘embajadora de los artesanos’ en Michoacán.

Con un hablar pausado y algo difícil de entender, la supuesta ‘Mamá Coco’ cuenta al programa Un Nuevo Día de Telemundo que después del estreno de la película “por donde quiera andaba yo me decían Mamá Coco (…) y ahora vienen a verme y a conocerme”, narra María Salud entre risas.

¿Será o no será? pues según el mismo director de la película ‘Coco’, Lee Unkrich, al ver el auge que ha tenido la historia de la abuela que inspiró supuestamente el recordado personaje y las críticas que le llegaron porque usaron a la mujer pero no la ayudaron económicamente, aseguró que este personaje no es basado en una persona real y que fue producto de su imaginación.

“Esta no es una historia real. El carácter de Mamá Coco no se basó en ninguna persona real que conocimos en nuestros viajes. Ella brotó únicamente de nuestra imaginación”, aseguró Lee Unkrich.

This is not a true story. The character of Mamá Coco was not based upon any real person we met in our travels. She sprang solely from our imagination. https://t.co/sIYIYrrqEO

