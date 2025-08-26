Canal RCN, RCN Radio y La República retoman su recorrido por el país con Encontrémonos en las Regiones, y desde mañana miércoles 27 hasta el sábado 30 de agosto, estarán llenando de música, noticias y entretenimiento las calles de Bogotá.

El miércoles 27 de agosto, la emisora Alerta Bogotá estará desde las 5:00 a.m., en el Recinto Ferial del 20 de julio, compartiendo micrófonos con Orlando Molano, director del Instituto del Desarrollo Urbano (IDU) quien hablará del avance del Transmi-Cable aéreo que se está construyendo en la localidad de San Cristóbal.

Desde las 6:00 a.m., la periodista, Mónica Basto de Mañana Express estará acompañando a todas las personas que se encuentren en la Avenida Caracas con calle 28, una de las zonas donde se está construyendo el Metro de Bogotá y en donde entrevistarán a Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá para hablar sobre todo el avance y proceso de este proyecto.

A las 10:00 a.m., Alerta Bogotá, continuará con su programa Alerta Taxiviris que conduce Daniel Trespalacios y su equipo desde el Recinto Ferial del 20 de julio en donde los oyentes y espectadores, podrán informarse del tránsito de la capital, hablando también de la cocina más famosa del mundo con el actor Ricardo Vesga, participante de MasterChef Celebrity.

A las 10:30 a.m., Andrés López y David de Los Ríos de Buen Día Colombia, estarán compartiendo con los bogotanos en La Plaza de La Concordia, hablando con José Ortega, secretario encargado de Desarrollo Económico y quien discutirá temas acerca del empleo, economía, comercio y mucho más.

Mujeres Sin Filtro estará desde las 3:30 p.m., en el Centro de La Felicidad San Cristóbal (CEFE) junto a Juliana Cortés, secretaria encargada de la Mujer, quienes debatirán temas del empoderamiento femenino.

A las 4:00 p.m., El Megáfono, el programa de La Mega, estará presente desde la Fundación Universitaria del Área Andina, compartiendo con Jaime Casas Mora, subdirector Nacional de Bienestar Universitario, quien hablará de las acreditaciones que ha obtenido esta Fundación, posicionándola como una institución de calidad a nivel nacional e internacional con sedes en Bogotá, Pereira y Valledupar.

Además, el actor Julián Zuluaga, participante de MasterChef Celebrity, hablará de la experiencia que ha sido estar en el reality.

La agenda del jueves 28 de agosto iniciará con Alerta Bogotá desde las 5:00 a.m., en el colegio Eloísa Garzón, un nuevo proyecto del Distrito que apoya a los niños y jóvenes en su proceso educativo en la localidad de Kennedy, en donde estará Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – Atenea, hablando de este nuevo proyecto.

Alerta Bogotá también estará acompañado de talentos como Valentina Taguado, participante de MasterChef Celebrity y los comediantes Gerly Hassam Gómez y Johana Velandia.

Sandra Bohórquez y David de Los Ríos de Buen Día Colombia continuarán con la cobertura a las 10:30 a.m., desde el colegio para compartir temas del mundo de la educación.

En El Centro de La Felicidad (CEFE) de la localidad de Chapinero, estará del noticiero del medio día, conversando con Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte acerca de La Bienal Internacional de Arte que será del 20 de septiembre al 9 de noviembre.

La agenda del viernes 29 de agosto desde las 5:00 a.m., Juan Lozano, Azury Chamah, D’arcy Quinn y Patricia Pardo, estarán desde la biblioteca Virgilio Barco con La FM, entregando la más completa información y hablando del Día Mundial de las Ciudades, la cual se llevará a cabo el mes de octubre.

Patricia Pardo, con su programa en La FM, “Habla con ella”, seguirá en la biblioteca, para actualizar a los oyentes de las noticias nacionales e internacionales.

En esa misma locación, el noticiero del medio día informará los acontecimientos más destacados en el mundo.

Como evento final del viernes, la emisora El Sol transmitirá en vivo desde la biblioteca a partir de las 2:00 p.m., siendo una transmisión que busca llenar de música y entusiasmo a los oyentes y a todos los bogotanos presentes en el lugar.

Finalizando la semana de Encontrémonos en Bogotá, el sábado 30 de agosto con Alerta Bogotá, que estará desde el Fondo Nacional del Ahorro junto con el Noticiero del medio día informando los acontecimientos más destacados en Colombia y el mundo. Encontrémonos en Las Regiones, Bogotá, desde el miércoles 27 hasta el sábado 30 de agosto con el Canal RCN, RCN Radio y La República, para compartir, vivir y escuchar lo mejor de la actualidad