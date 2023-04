Emotiva llamada que tuvieron con sus familiares Fede, Catú y Camilo en Survivor: Más de uno lloró

La convivencia cada vez se pone más tensionante en Survivor.

En el capítulo del 24 de abril en Survivor, la isla de los famosos. Catú y Camilo ‘El Mago’ lucharon por la prueba con beneficio. El que ganara podía tener cinco minutos para llamar a su familia. Por lo cual, se la sudaron para poder tener esa conversación.



A pesar de que Catalina, la mujer que queda en la tribu Gaia, lo dio todo en la prueba, fue el hombre quien se llevó este beneficio. Una vez más, sigue demostrando de qué está hecho. Al ser el ganador, él podía escoger qué otro participante podía llamar a su familiar y eligió a Catú.



Tatán Mejía, el presentador del reality, dijo que también otra persona podía establecer contacto con alguien en Colombia. Y él escogió a Federico, pero la decisión no la tomó muy bien Aco Pérez, ¿celos?



Los tres participantes vivieron un momento muy íntimo y sentimental. Cada uno se puso al frente de la pantalla y llamaron a sus familiares. No podían de la felicidad al verlos. Catú, quien fue la primera en hablar lloró de la emoción.



Los padres de Camilo estaban sorprendidos por el gran cambio que había tenido, ya que se veía diferente y con mucha barba. Además, como ha bajado bastante de peso, parece otra persona.



Por su parte, Fede no pudo contener su llanto al ver a su esposa. Esta llamada les cambió la vida y les ayudará a ser más fuertes en la competencia.

La prueba de inmunidad