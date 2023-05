Elu la promesa musical de Costa Rica llega a Colombia

Elu sigue revolucionado la industria y el género con su apuesta musical.

Muestra de ello es su más reciente lanzamiento musical “Si Mami Supiera” el cual habla de esos amores prohibidos, aquellos que son, pero no deberían ser y con la que ya tiene vibrando, bailando y cantando a todo pulmón a sus fans gracias a su letra y ritmo pegajoso, producida en Bogota por David Nova y SoundBwoy, y co escrita con el artista Barranquillero Montano en los estudios de Art & Co durante un campamento en Bogotá.