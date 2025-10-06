Después de sus éxitos “Comerte a besos remix" junto a Ryan Castro y Blessd y de “Miedo al amor” junto a Miguel Bueno, Elkno presenta un afrobeats para aquellos que deciden arriesgarse, querer de verdad y darla toda por un amor real. “Quererte en serio” es el primer tema del artista en su nueva etapa con Sony Music.

El tema se convierte en una emotiva declaración sobre la búsqueda de un amor real. Con una letra que desarma por su franqueza y plantea una pregunta directa: ¿Te vas a ir o te vas a quedar?, un interrogante que aparece cuando llega el amor verdadero.



El video de “Quererte en serio”:

El video narra una historia de amor que rompe esquemas y va más allá de las diferencias. En este relato, el lenguaje de señas toma protagonismo y demuestra que muchas veces las palabras sobran y el amor puede superar cualquier obstáculo. “Más que las palabras me gustan los hechos, de hecho los hechos ya muestran lo que es real. Si vas a venir Por Favor no traigas maletas. Si vas a venir deja tu pasado en la Puerta”.

“Quererte En Serio, habla sobre ser claros con el corazón y arriesgarse a tomar decisiones, ¿te quedas o te vas? La vida es una sola y en esta decisión no hay grises, o es blanco o es negro, esa es la inspiración de este primer tema que presentamos con Sony Music”. - Elkno.