JHAYCO, el artista visionario, compositor y productor hace su anticipado regreso con el lanzamiento de su nuevo sencillo“Scorpio”, marcando su primera entrega del año. El estreno llega tras una serie de momentos que definieron su carrera, incluyendo dos presentaciones consecutivas y completamente agotadas de la ‘Murci Experience’ en el legendario Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en enero, además de dos apariciones sorpresa junto a Bad Bunny durante su histórica residencia 'No Me Quiero Ir De Aquí'. Con “Scorpio”, JHAYCO da inicio a una nueva era audaz que reafirma su estatus como una de las estrellas más influyentes y poderosas de la música latina.

“Scorpio” marca el comienzo de esta nueva etapa, ofreciendo un adelanto impactante de su próximo proyecto. El sencillo nació durante un viaje en solitario por los Everglades, entre casinos cerrados, camiones cromados y comunidades latinas vibrantes que se aferran a sus raíces mientras establece su lugar en la cultura estadounidense. Con una estética cruda y cinematográfica, “Scorpio” revela un lado más oscuro y visceral de JHAYCO, que lo lleva a territorios inexplorados sin perder la intensidad y pasión que caracterizan su estilo inconfundible. Desde dominar las listas globales y agotar estadios en todo el mundo hasta colaborar con prácticamente todas las grandes figuras de la música urbana latina, su impacto es innegable, acumulando más de 20 mil millones de reproducciones globales hasta la fecha.

Fusionando la energía de la vida nocturna con su característico estilo de alt-reggaeton, “Scorpio” fusiona ritmos atrevidos y una lírica provocadora, destacando el flow que desafía géneros y el juego de palabras evocador de JHAYCO. A lo largo de su carrera, ha lanzado éxitos como “En La De Ella”, “Dakiti” con Bad Bunny, “Tarot”, “Fiel” con Los Legendarios y Wisin, “911” con Sech y “No Me Conoce”, temas que no solo encabezaron listas, sino que ayudaron a definir el ascenso global de la música urbana latina. Como compositor de renombre, su letra ha dado forma a éxitos para los nombres más grandes de la industria, mientras que su estilo, flow y barras han dejado una huella innegable en la cultura. Con “Scorpio”, reafirma por qué sigue a la vanguardia del género y deja claro que esta nueva era será la más poderosa de su carrera.

El nuevo lanzamiento de JHAYCO llega tras su triunfal regreso a El Choli, donde se presentó no una, sino dos veces durante la histórica residencia de Bad Bunny ‘No Me Quiero Ir De Aquí’. Junto a Bad Bunny, encendió al público con éxitos globales como “Dákiti”, “Tarot”, “No Me Conoce (Remix)”y“Como Se Siente (Remix)”. En su segunda aparición, JHAYCO sorprendió a los fanáticos con un set extendido que destacó sus propios himnos, incluyendo “512” y “Holanda”, reafirmando así su innegable poder estelar.

Un camaleón poco común y capaz de romper géneros, JHAYCO irrumpió en la escena con su EP de 2018 'Eyez On Me', sentando las bases de una carrera definida por la innovación y un sonido que desafía límites. Desde entonces, ha lanzado tres aclamados álbumes de estudio, incluyendo 'TIMELEZZ', que debutó No. 1 del iTunes Latin Chart y obtuvo la certificación Doble Platino de la RIAA, y 'Le Clique: Vida Rockstar (x)', que debutó en el No. 1 tanto en Spotify’s Top Albums Debut (Latin) como en las listas latinas de Apple Music en EE.UU., superando mil millones de reproducciones globales. Expandiendo su presencia internacional, JHAYCO presentó su tercer álbum de estudio con una presentación en The Late Show with Stephen Colbert, donde interpretó un medley de sus éxitos “Vida Rockstar” y “Passoa”. Más allá de su trabajo como solista, JHAYCO se ha convertido en un colaborador imprescindible, siendo apodado por Rolling Stone como “el hombre al que llamas si quieres 8 mil millones de views”. Con un nuevo álbum altamente anticipado en camino y más colaboraciones de gran peso por venir,JHAYCOdemuestra una vez más que no solo forma parte del movimiento, sino que lo está liderando.

