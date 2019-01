El peligroso ‘Bird Box Challenge’ alerta a Netflix

‘Bird Box’ se ha convertido en una de las películas más vistas de Netflix. De hecho, una semana después de su estreno, sumó más de 45 millones de reproducciones.

Ahora esa popularidad he creado otro fenómeno muy ligado a estos tiempos: el #BirdBoxChallenge (reto ‘Bird Box’), que consiste en cubrirse los ojos y hacer varias actividades. En la película, protagonizada por Sandra Bullock, los personajes deben andar a ciegas para sobrevivir.

Lee también: Esta es la fecha de estreno de ‘Stranger Things 3’

Algunos de los que repiten este reto lo hacen en situaciones inofensivas. Un buen ejemplo es esta familia. Los padres, como se puede ver, guían a sus hijos para evitar que no se lastimen.

Lastimosamente, esa no es la regla, sino la excepción. Algunas personas se han unido a este reto incluso cuando caminan por las calles, o con niños pequeños, como se puede ver en este video en el que un pequeño se golpea contra una puerta.

O también están los que se han lastimado por hacerlo en la calle:

Pues bien, Netflix tuvo que pronunciarse al respecto para evitar que las personas se lastimen haciendo este reto: “No puedo creer que tenga que decir esto, pero POR FAVOR NO SE LASTIMEN CON ESTE ‘BIRD BOX CHALLENGE’. No sabemos cómo empezó, y apreciamos el cariño, pero Boy y Girl solo tienen un deseo para 2019: que ustedes no terminen en el hospital debido a los memes”.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019