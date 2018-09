¡El olor a anciano existe! Esta es la edad en la que se manifiesta

¿Te ha pasado que cuando estás cerca de un anciano percibes un olor rancio, y eso te lleva a pensar que la persona no se ha aseado adecuadamente? Pues según unos estudios ese ‘mal olor’ no es por falta de una buena ducha, si no por unas moléculas “mal olientes” que tenemos todos los seres humanos en nuestro organismo.

El País se España conversó con el experto químico, José María Antón, investigador durante años en biotecnología para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y, presidente y fundador del grupo Prima-Derm, quien aseguró que el sudor u otros fluidos corporales tienen que ver con ese aroma en algunas personas de la tercera edad.

“Lo causa el 2-nonelal, una molécula que se genera en la piel al oxidarse de forma natural los ácidos grasos de la barrera lipídica. Esta partícula huele realmente mal. Tanto que cuando abrimos una cápsula con esa molécula en el laboratorio, todo apesta”, explicó Antón.

El químico asegura que este problema inicia entre los 30 y 40 años debido a los cambios hormonales que experimentan tanto hombres como mujeres atrayendo consigo un aumento en la producción de lípidos en la piel. “El resultado es que aumenta exponencialmente esa peroxidación, se genera más la molécula 2-nonenal y el cuerpo huele cada vez peor. Es ese olor desagradable que se nota en los asilos, por muy limpios que estén”, comentó José María.

Al consultarle al experto por qué dicho olor no se quita con agua y jabón como se quita el del sudor, él manifiesta que, a diferencia del olor de la transpiración, el producido por el 2-nonenal no reacción de manera positiva con el agua. “Los lípidos no son solubles en agua. De ahí que el mal olor relacionado con los ácidos grasos sea tan complicado de eliminar”.

Sin embargo, Antón asegura que ya algunas fábricas de productos corporales están trabajando para lanzar al mercado fragancias que logren desactivar este mal olor. También hizo referencia en una compañía japonesa que se encuentra elaborando jabones y desodorantes que batallaran contra el temido 2-nonenal.

Por Yurby Calderón – Sistema Integrado Digital