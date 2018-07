El nuevo reto con mascotas que causa sensación en las redes

Durante los último días, las mascotas, más específicamente los perros, han sido los protagonistas de las redes sociales.

Esto debido al #WhatTheFluffChallenge o (el reto de la sábana), un nuevo contenido viral que ha generado risas a los dueños de los animales e impresión para los pequeños peludos.

El #WhatTheFluffChallenge consiste en que el dueño del perro se ubica en un lugar con amplio espacio a su espalda, al mismo tiempo sostiene con sus dos manos una sábana, cobjia, frazada o pedazo de tela lo suficientemente grande para que impida la visión entre él y la mascota, la cual se mantiene al frente solo mirando lo que sucede.

La persona juguetea por algunos segundos mostrándole al peludo habitante de ese hogar alguna parte su cuerpo, para finalmente taparse por completo y desaparecer de la vista de la mascota antes que la sábana caiga por completo al piso.

La reacción de los perros o gatos, sin importar la raza, ha sido lo que ha llamado la atención en las redes sociales debido a los gestos de sorpresa al no ver su dueño en el lugar que estaba, unos animalitos ladran, otros mueven sus orejas, algunos saltan, y muchos salen en búsqueda de sus amos.

Que esperan para hacer el nuevo reto viral #WhatTheFluffChallenge con tu mascota? pic.twitter.com/09ofS9dxnX — Carlos Alvarez (@Drcarlosalvarez) 6 de julio de 2018

En muchos casos el reto no ha sido éxito ya que las mascotas no se dejan timar por sus dueños, mientras que en otros la persona no puede esconderse a través de la sábana con efectividad.

Por Daniel Zabala – RCN Radio