Si alguna vez te has sentido abrumado por el desorden en tu hogar, el caos puede no solo estar en los objetos, sino también en tu mente. La organizadora profesional y autora estadounidense, Claire Morgan, ha revolucionado el mundo del orden con su "Método LOOP", una técnica que promete transformar la forma en que organizamos nuestras casas al enfocarse en patrones de uso y bienestar emocional.



¿Qué es el "Método LOOP"?

El nombre "LOOP" proviene de las iniciales en inglés de Look, Optimize, Own, Purge (Observar, Optimizar, Apropiarse, Purgar). Cada paso está diseñado para que las personas puedan identificar los objetos que realmente importan en su vida y crear espacios funcionales y armoniosos.

"El desorden no solo ocupa espacio físico, sino también mental. Al seguir el LOOP, liberamos energía para enfocarnos en lo que realmente importa", explica Morgan, quien desarrolló este sistema tras años de ayudar a familias con problemas de acumulación y desorganización crónica.

Paso 1: Look (Observar)

El primer paso consiste en analizar tu espacio sin juzgar. Claire recomienda hacer un recorrido por cada habitación y tomar notas sobre los objetos que utilizas con frecuencia y aquellos que simplemente están ocupando espacio. "Observar es el primer acto de conciencia. Sin juzgar, solo identifica lo que hay", sugiere la autora.

Un consejo clave es tomar fotografías del espacio. "Ver tu hogar desde una perspectiva diferente te ayudará a identificar problemas que a menudo pasas por alto", agrega Morgan.

Paso 2: Optimize (Optimizar)

En este paso, se busca reorganizar el espacio para maximizar su funcionalidad. Esto implica mover los objetos que utilizas frecuentemente a lugares de fácil acceso y reconsiderar la distribución general. Claire enfatiza la importancia de pensar en "zonas de actividad". Por ejemplo, en la cocina, deberías agrupar utensilios y alimentos que usas para cocinar en un mismo lugar para facilitar el proceso.

Morgan también sugiere incorporar soluciones creativas como contenedores transparentes, organizadores modulares o estantes flotantes. "La optimización no se trata de comprar más cosas, sino de hacer que lo que ya tienes funcione mejor", aclara.

Paso 3: Own (Apropiarse)

Este paso invita a reflexionar sobre el significado de cada objeto en tu hogar. Claire plantea una pregunta fundamental: ¿Este objeto me aporta valor? Aquellos elementos que tienen un valor sentimental, funcional o estético se consideran "tuyos" y merecen un lugar especial.

"No se trata de minimalismo extremo, sino de curar tu espacio. A veces, un solo objeto puede tener más impacto que una colección entera de cosas que no utilizas", explica Morgan.

Paso 4: Purge (Purgar)

Finalmente, el "purge" se centra en deshacerte de lo que ya no necesitas. Aquí, Claire ofrece varias estrategias para facilitar el proceso: donar, vender o reciclar. "Dar un nuevo hogar a esos objetos puede ser terapéutico. Saber que algo que ya no necesitas puede beneficiar a alguien más cierra el círculo del LOOP", comenta la autora.

Es importante destacar que purgar no significa deshacerse de todo. "Es un acto de selección consciente. Lo que queda debe reflejar lo que eres y lo que aspiras a ser", afirma Morgan.

Por qué el "Método LOOP" está causando furor

Desde su lanzamiento a principios de este año, el "Método LOOP" ha ganado popularidad gracias a su enfoque práctico y accesible. Morgan ha compartido su técnica en talleres virtuales, redes sociales y en su libro "The LOOP Method: Simplify Your Space, Elevate Your Life" (El Método LOOP: Simplifica tu Espacio, Eleva tu Vida), el cual se convirtió en un bestseller en plataformas como Amazon.

Los testimonios de quienes han probado el método hablan por sí solos. "Siempre me costó organizarme porque todo me parecía importante. Con LOOP aprendí a priorizar sin sentir culpa", comenta Ana, una seguidora del método en Instagram.

El "Método LOOP" es más que una técnica para ordenar; es una filosofía de vida que conecta el espacio físico con el bienestar emocional. "Tu hogar debe ser un reflejo de ti, no una carga", concluye Claire Morgan. Con pasos simples y una visión clara, LOOP podría ser la clave para transformar no solo tu casa, sino también tu vida.