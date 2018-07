El gracioso video de un perro cantando ‘Toxic’ de Britney Spears  

Un nuevo video se ha hecho viral en las redes sociales y ha puesto a reír a los internautas.

Se trata de un clip en el que un perro parece cantar la parte inicial de la canción ‘Toxic’, uno de los sencillos de la cantante estadounidense Britney Spears.

Riley y su perfecto aullido ya tienen más de cinco millones de reproducciones en Twitter y más de 400 mil ‘Me Gusta’.

Según reseña Infobae, el dueño del animal reveló que una noche escuchó a su mascota haciendo ruidos extraños ante la presencia de un gato y lo empezó a grabar. Para su sorpresa, el perro interpretó con gran acierto el inicio de la famosa canción de la princesa del pop.

“¿Soy solo yo o Riley suena como cantando ‘Toxic’ de Britney Spears?“, escribió el dueño del animal.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD

— matt (@matthardn) 21 de julio de 2018