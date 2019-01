El funeral de ‘Chimuelo’, el video que es furor en las redes sociales 

Renato, el joven protagonista del video, solo quería darle una especial despedida a su mascota, un pajarito llamado ‘Chimuelo’. Lo que nunca se imaginó es que el clip del último adiós a su amigo se convertiría en una pieza viral.

“Hoy es un triste día donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro, que sin duda fue una gran mascota. Hoy nos reunimos para despedirlo, ya que nuestro Señor se lo ha llevado”, dice el pequeño mientras mira al cielo.

En las imágenes se ve a Renato, de San Javier, Chile, mientras entona el ‘Ave María’, cavando un hoyo para enterrar al ave. Sin embargo, justo en el momento en el que se dispone a dejar a ‘Chimuelo’ en la tierra, su perrita Cleo toma el cadáver del pájaro con su hocico y se marcha corriendo.

El niño reaccionó de inmediato. ¡Se lo comió, abre la boca! gritó a Cleo durante varios minutos.

Este video debe ser lo mejor que he visto en mi vida. Parte 1 pic.twitter.com/SSKdU17tvj — José Ignacio (@Joselgnacio) January 7, 2019

El video tuvo una segunda parte. Afortunadamente Renato, tras un forcejeo, logró rescatar al canario para enterrarlo.

“Está con un poco de baba pero está en paz. ‘Chimuelo’ siempre te amamos, más que mascota, fuiste un hermano. ‘Chimuelo’, descansa en paz”.

Este video debe ser lo mejor que he visto en mi vida. Parte 2 Vuela alto #Chimuelo pic.twitter.com/5gNMG81EQa — José Ignacio (@Joselgnacio) January 7, 2019

Pero… ¿de dónde salió ‘Chimuelo’?

Su dueño relató que vio al pájaro en una tienda de mascotas y que decidió llevárselo al ver que otras aves le pegaban.

Además, encontró que ‘Chimuelo’ tenía un problema que le impedía defenderse.

“Cuando lo decidimos comprar me di cuenta que era especial, tenía una deformidad genética y las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar. Eso me llevó a prestarle más la atención y a cuidarlo y a que no le pegaran. De hecho lo tuvimos aparte harto tiempo”, contó Renato al medio chileno FM Tiempo.

‘Chimuelo’ tenía dos meses cuando el niño se lo llevó y duró un año y medio con él, hasta que murió. El pájaro, además, convivía con otras aves.

“Él vivía con el loro arcoiris, tres catas (cotorras) más y un inseparable (una especie de loro)”, añadió Renato.

Su ceremonia de despedida se ha hecho viral en todo el continente, ya cuenta con más de 35 mil reproducciones.

“Fue todo muy improvisado. Fuimos a enterrar al pájaro que había fallecido. Y de repente mi hermano empezó a grabar y empecé a hablar de la nada”.

“Después lo mandamos a los familiares y ahí se comenzó a expandir”, dijo y agregó que la canción que le cantan a ‘Chimuelo’, esa tonada pegajosa de ‘Más que mascota, fuiste un hermano’, se les ocurrió mientras grababan. “Fue de la nada. Es que en el colegio rapeamos a veces, entonces ahí improvisamos”.

A pesar de que lo pasó, el niño no le tiene rencor a la perrita que intentó engullirse a ‘Chimuelo’. “A la perra (Cleo) la adoptamos hace poco de un amigo de mi papá que la estaba regalando, porque necesitaba más espacio para vivir”, explicó.

Por: Carolina Restrepo – RCN Radio