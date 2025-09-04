La colaboración entre Kapo y Ryan Castro, que se ha convertido en uno de los audios más virales en plataformas digitales y redes sociales. Con un ritmo fresco y contagioso, el tema no solo se ha tomado las playlists urbanas, sino que también se ha posicionado como tendencia en TikTok e Instagram, donde miles de usuarios han creado contenido alrededor de la canción.

La complicidad entre los dos artistas es innegable. Kapo y Ryan Castro han demostrado una afinidad especial dentro y fuera del estudio, llegando incluso a considerarse familia. Esa conexión artística y personal se refleja en el resultado final de “DÓNDE”, un tema que transmite autenticidad y energía, ingredientes clave para que se convirtiera rápidamente en un himno urbano.

En cuanto a su letra, “DÓNDE” es una oda a la búsqueda de la mujer ideal, esa musa que encarna belleza, sensualidad y una energía única capaz de destacar en cualquier lugar. La canción transporta a un ambiente de playa y fiesta, donde el deseo y la atracción son protagonistas, y repite la pregunta “¿dónde encuentro a una así?” como un eco de esa búsqueda constante de conexión especial.

El sencillo juega con referencias culturales y metáforas que refuerzan su carácter global: menciones a ciudades como Medellín y Londres, alusiones al dancehall —género ligado a la fiesta y el baile— y guiños a la cultura digital actual con plataformas como TikTok. Todos estos elementos aportan un aire cosmopolita y moderno que conecta directamente con el público joven.

Con esta propuesta, Kapo y Ryan Castro consolidan su lugar dentro de la música urbana, creando un tema que celebra la belleza femenina, la vida nocturna y la cultura del party. “DÓNDE” no solo es una canción, es un fenómeno digital y musical que confirma el poder de la unión de dos artistas que, más allá del talento, comparten una hermandad artística que está marcando tendencia en la escena.