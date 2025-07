La música no conoce fronteras, y cuando una canción logra hablarle al corazón, su lugar de origen pasa a un segundo plano. Así ha sucedido con “No”, uno de los temas más representativos del cantautor mexicano Alfredo Olivas, que esta semana se posiciona como la canción #1 en el chart Regional Popular en Colombia, de acuerdo con el más reciente reporte de Monitor Latino.



Escrita por el propio Olivas, “No” es una joya del regional mexicano. En ella, el protagonista libra una batalla emocional entre el orgullo y el anhelo de volver con un viejo amor. Una narrativa poderosa, cargada de sentimiento, que ha convertido a esta canción en un verdadero clásico del desamor y una de las piezas más emblemáticas del repertorio del artista sonorense.



Lo sorprendente es cómo esta historia profundamente mexicana ha calado en la radio colombiana, logrando no solo rotación sostenida, sino liderazgo en el listado radial de música regional popular en el país. Este logro no solo refleja el poder de la canción, sino también una transformación en el gusto del público colombiano, cada vez más abierto a nuevas sonoridades del regional mexicano.

“No” ha sido recibida con entusiasmo por las audiencias de distintas regiones del país, marcando un hito en la internacionalización del género. Se trata de un fenómeno que va más allá de las emisoras: en plataformas digitales, la canción también mantiene su fuerza. Acumula más de 119 millones de visualizaciones en YouTube y supera los 254 millones de reproducciones en Spotify, ubicándose de forma constante entre los temas más reproducidos del catálogo de Alfredo Olivas.



El éxito de “No” en Colombia es testimonio del poder atemporal de una gran canción. Aunque fue lanzada hace varios años, su historia continúa encontrando nuevos públicos y contextos donde resonar. Su llegada al primer lugar en los reportes radiales confirma que la música auténtica no tiene fecha de caducidad.



Además, este fenómeno marca un precedente para el regional mexicano en Colombia, ampliando el panorama para otros artistas del género y consolidando a Alfredo Olivas como una figura con eco internacional. “No” no solo lidera un listado: se ha convertido en la puerta de entrada emocional al regional para miles de oyentes colombianos.