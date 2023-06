El equipo verde ganó el reto con sus deliciosos platos en MasterChef: conquistaron a los jurados

En MasterChef Celebrity, los famosos llegaron en modo protesta, luego de que los jurados les dieron palo y seco a todos.

Tenían que preparar un plato distinto para cada uno de los jurados, sin utilizar las mismas partes en los mismos platos. Tenían solo una hora con la despensa abierta todo el tiempo. Los que no se salvaron, debían darle el delantal negro a los que perdieron.



Nicolás De Zubiría, del morado dijo que el pollo frito estaba rico, pero el apanado no le gustó. La guarnición deliciosa, pero no era apropiada. Del verde, dijo que el patacón estaba muy bien sazonado, pero no fue creativo. Finalmente, del azul, dijo que los corazones le encantaron, que fueron hechos por Juliana Galvis.



Christopher Carpentier dijo que el equipo morado estaba rico el arroz, el curry y el pollo bien. El azul estuvo correcto, pero más bajos que los otros platos. Luego dijo que el verde, que la salsa estaba espectacular.



Jorge Rausch dijo que la sopa de menudencias no traía, el equipo azul las mollejas, pero el arroz estaba crudo junto a las arvejas. Finalmente, el equipo morado, el palto está saladísimo y no conquistó a los chefs.

Los jurados votaron de 1 a 10 los platos. Un equipo logró 4,6, otro 6,6 y el ganador 7,6. Y después del veredicto, el resultado fue que el equipo ganador fue verde.