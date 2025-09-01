Para ambos, Amorío es un inventario de romances, desencuentros y desventuras emocionales narradas con honestidad y un sonido atemporal. Dos de los artistas más reconocidos de su generación, con millones de reproducciones y elogios de la crítica en toda América Latina, , Esteman y Daniela consolidan aquí la química que ya habían demostrado en su éxito “Te Alejas Más de Mí” (4× Platino, +200M streams).

Con este trabajo, el dúo reinterpreta la balada clásica desde una mirada contemporánea, rindiendo homenaje a icónicos dúos de la música en español como Juan Gabriel & Rocío Dúrcal, Miguel Bosé & Ana Torroja o Pimpinela, pero con una identidad moderna propia. Cada canción es una escena de película o telenovela en la que encarnan distintos personajes, invitando al oyente a verse reflejado en sus historias.

Musicalmente, Amorío viaja de la balada setentera al merengue, bolero, cumbia y pop, en una vibrante mezcla de pasado y presente. La producción estuvo a cargo de Pablo Stipicic, Adán Jodorowsky, 3 KMKZ, Vitto & Renzo y Manú Jalil (Mon Laferte), quienes aportaron un sonido cálido, cinematográfico y a la vez fresco.

Más que un álbum, Amorío marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de ambos artistas: un proyecto colaborativo con gira internacional y un gran concierto en el Palacio de los Deportes (CDMX) el 18 de septiembre de 2025, frente a más de 17,000 personas.

Concebido como una telenovela sonora, el disco recorre todas las fases de una relación: enamoramiento, ilusión, conflicto, ruptura y aceptación final. Cada tema es un capítulo de este viaje emocional, tejido con influencias del pop clásico, folk, synth-pop, sonoridades western, bolero y ritmos latinos tradicionales.