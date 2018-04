El acertijo de los triángulos que enloquece las redes

El nuevo reto viral que se está tomando las redes sociales llegó por cuenta del periodista indio Jitesh Pillai, que compartió en su cuenta de Twitter un acertijo que ha puesto a pensar a muchos.

Se trata de una especie de adivinanza en la que los usuarios tienen que descifrar el número exacto de triángulos que hay en la imagen.

Muchos se precipitaron a decir que hay 4 triángulos y otros han dicho que 10. Pero lo cierto es que hay muchos más, que no resultan tan evidentes a primera vista.

La clave para resolver este acertijo es tomarse su tiempo y analizar muy bien la figura.

Un usuario de la red social se atrevió a dar una respuesta final y decir que en total hay 18 triángulos. ¿Encontraste los mismos? ¿Viste más?

Ha, sorry. 18 is right answer. pic.twitter.com/M1ZKQVm9x1

El periodista que compartió este ejercicio es un fanático de los retos y ya ha puesto otros con triángulos y con operaciones matemáticas.

Este fue otro desafío con triángulos que puso en Twitter.

Pardon the spelling of triangles. But go on pic.twitter.com/q6ugnX6M58

— J (@jiteshpillaai) 11 de abril de 2018