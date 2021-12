Ejemplo de vida: la historia de un joven sin extremidades que le da la vuelta en mundo

“Llegaba a casa llorando porque la gente se burlaba de mí por no tener brazos ni piernas (…) Un día mi madre me dijo: ‘Necesito que te mires al espejo y digas diez cosas que te gusten de ti. Luego quiero que vayas a la escuela y elijas a diez personas y digas una cosa buena de ellas”, aseguró Gabe en una entrevista.

Pero como todo no puede ser color de rosa, Gabe reveló que años atrás se dejó llevar por los malos comentarios que recibía a través de las redes sociales e intentó quitarse la vida , pero eso quedó en el pasado y quedó como una lección de vida.

Al llegar a la etapa de la adolescencia, Gabe empezó a sentir atracción por los hombres, una de sus hermanas fue de las primeras personas en enterarse y recibió todo su apoyo por parte de ella, pero la situación no fue la misma con sus padres porque no tomaron la noticia de la misma manera.

En un principio rechazaron que su hijo fuera gay, lo que fracturó su relación familiar. Además sus padres intentaron persuadirlo para que abandonara esa "idea" pero él ya estaba explorando su sexualidad y les dijo que no iba a cambiar.

Tiempo después cuando Gabe estuvo a punto de irse de la casa, cuenta que su mamá se acercó y le pidió perdón:“Me dijo: ‘Tengo que disculparme por todas las cosas que he dicho y hecho mal porque no quería que fueras gay. No es asunto mío quién decidas ser al final del día”, relató el brasileño.

Finalmente, en 2020 conoció a Adam Wheatley en Tinder y un año después se hicieron esposos y fue “boda de cuento de hadas”, confesó Gabe.

Ahora, el creador de contenido se considera como una persona no binaria, con pronombre ‘él’ y aprovecha su fama en las redes sociales para hablar del tema y educar a las personas que aún no conocen sobre el género y la comunidad LGBTIQ+.