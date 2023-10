Eclipse solar: Cuándo ocurrirá el siguiente, ¿se podrá ver en Colombia?

El pasado 14 de octubre el mundo vio un eclipse solar y fue todo un espectáculo.

En algunos países no lo pudieron observar, porque las nubes no lo permitieron o porque no tenían los elementos adecuados para no lastimarse la retina de los ojos. Hay que destacar que para que lo pueda apreciar de la mejor manera, lo puede hacer con una caja de cartón o con gafas que sean exclusivamente para estos fenómenos.

Cuándo es el próximo eclipse solar

Como algunos no pudieron ver el eclipse del 14 de octubre, hay otra oportunidad para poder verlo y varios países, como Colombia. Según confirmó el profesor titular del Observatorio Astronómico Nacional, José Gregorio Portilla, que será el próximo 28 de febrero de 2028.

Asimismo, aclaró que se podrá ver perfectamente en el departamento del Amazonas. En este mismo sentido, dio las fechas en las que habrá un eclipse y que se podrá visualizar bien en Colombia.

2038

2049

2056

2067

2071 (eclipse total de sol)

Ahora bien, la NASA confirmó habrá un eclipse el otro año, 2024, pero será visible en Estados Unidos el 8 de abril. Además, se dejará ver en otros países como Canadá y México.