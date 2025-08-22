Una canción que fusiona sonidos urbanos y populares, reafirmando su posición como pionero en esta nueva corriente musical distribuida por Warner Music Latina. Inspirada en hechos reales, “Confidente” narra la historia de una mujer que atraviesa una ruptura amorosa, y donde Dysam, con un mensaje liberador, le propone dejar atrás el dolor y abrirse a una vida llena de libertad, amor y nuevas oportunidades.

“Con esta canción quiero transmitir que nadie debe quedarse en una zona de sufrimiento. Siempre habrá alguien dispuesto a entregar amor verdadero, pasión y deseo”, afirma el artista. La producción del tema estuvo a cargo de Jonaaz Fks y fue grabada en The Paradise Music, cuidando cada detalle para resaltar la esencia de la propuesta de Dysam: una mezcla innovadora entre la fuerza del género popular y el flow del reguetón.

“Confidente” viene acompañado de un visualizer disruptivo, grabado en un club bajo la dirección de José Pini y la productora audiovisual Pinix Entertainment. Una propuesta visual distinta a los estándares del género, que busca mostrar la frescura y versatilidad de Dysam dentro de la industria musical. Dysam celebrará su primer Movistar Arena, participando el próximo 30 de agosto copara el artista, donde mostrará en vivo la fuerza de sus fusiones y su arraigo en el estilo regional colombiano combinado con lo urbano.

“Me siento muy contento y bendecido de estar aquí. Lo soñé, lo trabajé cada día y hoy es una realidad. Gracias a todos los que sueñan conmigo, seguimos buscando ser fuente de inspiración para quienes luchan por alcanzar lo que aman. Hoy puedo decirles: sí se puede”, expresó Dysam.

Con el respaldo de su equipo de trabajo y de la empresa organizadora Show+ Eventos, liderada por el empresario Juan Carlos Ibarra, este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera del artista, consolidándolo como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama musical colombiano.