Drakko C, una de las promesas más importantes del trap colombiano, regresa con su nuevo sencillo "Par de Vueltas", una canción que combina honestidad y sonidos frescos, enfocada en la lucha personal por alcanzar los sueños. Este lanzamiento sigue el éxito de su anterior sencillo, "Pineapple Express", que ha superado las 100 mil reproducciones en plataformas de streaming, consolidando al bogotano como un artista en constante crecimiento.

"Par de Vueltas" surge de una experiencia muy personal de Drakko C, quien siempre se ha caracterizado por escribir desde su propia realidad: "Mis letras siempre las hago en torno a experiencias que he vivido. Siento que la gente se puede identificar porque son situaciones muy reales y comunes". En este tema, el artista aborda el tema de la ambición y el esfuerzo que implica trabajar por uno mismo, sin importar las dificultades. "Esta canción es para motivar a todos a luchar por lo que quieren, sin importar las circunstancias", añade Drakko C.

El proceso creativo detrás de "Par de Vueltas" fue tan espontáneo como auténtico. Drakko C cuenta que comenzó a escribir la letra mientras estaba en su carro, justo antes de ir al estudio: "Empecé a escribir en el carro, y cuando me reunícon One Sebastián en el estudio, las ideas empezaron a fluir con más fuerza. Queríamos capturar las emociones y sensaciones de ese momento y transmitirlas a través del beat". Motb fue el encargado de producir el beat, mientras que One Sebastián se encargó de la mezcla, asegurando un sonido limpio y lleno de energía.

Este nuevo sencillo también muestra una evolución en el sonido de Drakko C, quien ha estado explorando el trap junto con otros géneros como el afrobeat, reggaetón y RnB: "Me encanta experimentar con diferentes géneros, y esta canción es parte de ese proceso. 'Par de Vueltas' tiene un sonido fresco que refleja lo que quiero aportar a la música urbana".

Además de su trabajo en Colombia, Drakko C ha dado un paso importante en su carrera al trasladarse a España para seguir creciendo como artista. Allí está ampliando sus conocimientos musicales y preparando nuevas colaboraciones con artistas europeos. "Irme a España ha sido una gran experiencia. He aprendido muchísimo y también estoy trabajando en colaboraciones muy interesantes que seguro sorprenderán a mi público", revela Drakko C sobre su tiempo en Europa.

Con este lanzamiento, Drakko espera seguir conectando con su audiencia y demostrando que está listo para enfrentar nuevos retos musicales: "Siento que mi público va a recibir muy bien esta canción porque es relatable y tiene un sonido diferente, más maduro. Estoy emocionado por lo que viene y por seguir mostrando mi evolución".