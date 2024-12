En los últimos años, la gastronomía asiática ha ganado protagonismo en Bogotá, consolidándose como una de las opciones predilectas entre los capitalinos.

La ciudad se ha convertido en un verdadero epicentro de esta explosión culinaria, reflejando su apertura a nuevas propuestas y su disposición a explorar los sabores que ofrece el continente asiático. Con esta tendencia en ascenso, resulta evidente que la comida asiática llegó para quedarse y cautivar a quienes buscan innovación y cultura en cada bocado.

Por esta razón, la cadena de restaurantes Yakitori Asian Grill, pionera de la parrilla asiática en Colombia, continúa apostando por la creatividad gastronómica con el lanzamiento de una nueva línea de platos que fusionan ingredientes locales y asiáticos, preparados al carbón.

En respuesta al gusto de los colombianos por las grandes carnes a la parrilla, Yakitori introduce su sección Asian Grill, una propuesta que incluye delicias como solomillo de cerdo, trucha con salsa de miso, pollo al carbón con miel de jengibre y cadera de res con costra de ajonjolí.

Pero la gran apuesta de la marca es la experiencia All You Can Eat, que comenzó a funcionar desde el pasado viernes 13 de diciembre de 2024. Durante dos horas, los comensales podrán disfrutar de manera ilimitada los nuevos platos a la parrilla por un precio de $99.000.

Esta experiencia estará disponible en todas las sedes de la cadena: